A feketézők paradicsoma lett Magyarország? A tiszás adóemelés óta nem csak csempészeket buktattak le, hanem egy gigantikus illegális gyárat is lelepleztek

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A szakmai szervezetek már akkor felhívták a figyelmet az illegális kereskedelem térnyerésének lehetőségére, amikor az új szabályokat elfogadták.

Jakubász Tamás
2026. 11. 10. 19:36
Cigarettacsempész, NAV, 2026 november
Kipakolt áru. Egyre több dolga lesz a hatóságnak? Forrás: NAV

Csempészek a hálóban

Kezdjük azzal a keddi sajtóközléssel, amelyben a NAV arról számolt be, hogy a pénzügyőrök a furgon rakterének átvizsgálásakor több mint 120 millió forint értékű illegális cigarettaszállítmányra bukkantak. A járőrök Borsodban állítottak meg egy szlovák furgont. A jármű rakterében plafonig álltak zárt kartondobozok, amelyek összesen 45 ezer doboz adózatlan cigarettát rejtettek.

Egy nappal korábban szintén illegális cigarettafogásról számolt be a NAV: az M5-ösnél egy román furgon szúrt szemet. Mivel a fuvarokmányokból nem derült ki, hogy mit visznek a papíron Franciaországba tartó sofőr, a NAV-osok átnézték a rakteret, ahol illatosító-utántöltők alatt 6600 doboz, nagyjából 18 millió forintot érő török cigaretta lapult.

Hegyekben áll az illegális áru Fotó: NAV

Elképesztő fogások

Ezek azonban aprócska tételeknek számítanak a múlt hónap végén bemutatott akciók eredményeihez képest. Egy napon, október 28-án négy nagy fogásról számolt be a NAV, ezek közül kettőt emelünk ki. Pest megyében egy bolgár kamion sofőrjével szemben intézkedtek a szervezet pénzügyőrei és lefoglaltak egy Bulgáriából szállított cigarettagyártó gépsort, melynek értéke megközelítőleg 150 millió forint. A berendezés az előzetes adatok szerint percenként 2 500 szál illegális cigarettát lehetett volna előállítani.

De még ez is eltörpül a másik fogás mellett. A NAV nyomozói lelepleztek egy illegális dohánygyárat, amelyben több mint 70 milliárd forintot érő illegális cigarettát állíthattak volna elő. Az adóhatóság emberei rajtaütöttek egy professzionálisan berendezett hangáron – itt folyt volna a gyártás –, emellett több raktárat is felfedtek. A hivatal beszámolója gigantikus mennyiségű alapanyagról írt és nem túlzott. A raktárakban közel 1500 raklapon tornyosultak a cigarettásdobozok, a füstszűrők, a fóliák, a kartondobozok. A tervezett törvénytelen gyártás horderejét talán a dobozok összeállítására szánt 14 köbméternyi ragasztó mutatta leginkább.

A Fejér-, Pest- és Győr-Moson-Sopron megyékben bérelt raktárakban több mint 30 millió doboz cigaretta előállításához és csomagolásához elegendő füstszűrő rudat, cigarettapapírt, különféle márkajelzésekkel ellátott cigarettás dobozokat, a dohány előkészítésére, fermentálására használt gépet, és több, a szállításra használt kamiont is lefoglaltak.

Cikkünk témája szempontjából a NAV közleményének végén található figyelmeztetés külön szót érdemel. Ebben ugyanis arra hívta fel a figyelmet:

a november 1-jétől hatályba lépő jövedékiadó-emelés nem lehet ok arra, hogy a fogyasztók a fekete piac felé forduljanak.

Aki érdekel, hogyan nézett ki a lefoglalt gigantikus mennyiségű csomagolóanyag, – más rajtaütések videórészletei után – itt megnézheti:

Borítókép: NAV-os rajtaütés 2026 novemberében

NAVfeketekereskedelemcigarettacsempészKomment 1

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