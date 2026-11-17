Horváth Péter János a magyarországi energetikai szcéna ismert szereplője, számos helyen megfordult vezetői pozícióban az elmúlt évtizedekben.
- 2010–2013: A Magyar Energia Hivatal (a MEKH jogelődje) elnöke volt.
- 2013–2015: Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatói tisztségét látta el.
- 2015–2017: Az állami rezsicsökkentés és közműszervezés zászlóshajójának szánt ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. megszervezéséért felelt elnök-vezérigazgatóként (2015–2016), majd vezérigazgatóként.
- 2018–2020: A Mátrai Erőmű Zrt. vezérigazgatója volt (előbb a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó időszakban, majd az erőmű állami visszavásárlása idején is).
- 2020 nyara – 2023. január 15.: Második alkalommal is kinevezték a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökévé; hétéves megbízatását félidőben hagyta ott a paksi kinevezésért.
- 2026 január 16. – 2026. november 17.: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója volt (Pekárik Gézát váltva a poszton), fő feladatául a meglévő paksi blokkok további üzemidő-hosszabbításának előkészítését kapta. Ezzel párhuzamosan az MVM Energetika Zrt. igazgatósági tagja is volt, ahonnan már néhány hónappal a mostani menesztése előtt, a 2026. július végi nagy MVM-es vezetőcserék során visszahívták.