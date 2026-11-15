Jövedelmezőségi válság fenyeget, a 2027-es költségvetés csak ront a helyzeten

– Az állattenyésztésben még súlyosabb következményekkel járhat a tartós jövedelmezőségi válság. A tejtermelésben 2026 szeptemberében a nyerstej termelői átlagára 136,97 forint volt kilogrammonként, ami 31,5 százalékos éves visszaesést jelentett. A sertéságazatban a vágósertés termelői ára 582 forint volt kilogrammonként, hasított meleg súlyra vetítve, 23,3 százalékkal elmaradva az előző évitől. Ezek a folyamatok nem csupán az adott év eredményét rontják. A tenyészállomány csökkentése, a telepek bezárása vagy a beruházások elhalasztása több évre visszavetheti a magyar mezőgazdaság teljesítőképességét – vázolta a helyzetet Nagy István.

A kertészetekben az aszály, a fagykárok, a magas munkaerőigény és a romlandó termékek értékesítési kockázatai jelentkeznek egyszerre. A szőlő- és borágazatban a növényegészségügyi veszélyek, különösen az aranyszínű sárgaság, az ültetvények fennmaradását is fenyegetik. A méhészetben a kedvezőtlen termelési körülmények és az erős importverseny okoznak problémát. A különböző ágazatok nehézségei eltérőek, de közös bennük, hogy a termelés fenntartásához azonnali likviditásra, a hosszú távú versenyképességhez pedig kiszámítható beruházási lehetőségekre van szükség.

Elégtelen a Tisza-kormány tervezett válságkezelése

– Fontos rögzíteni, hogy a támogatások előre hozása nem azonos a veszteségek megtérítésével. Nem jelentenek új és több forrást. Azt láthatjuk, hogy a kormányzati válságkezelés jelentős részben előrehozott támogatásokra és kedvezményes hitelkonstrukciókra támaszkodik – hangsúlyozta