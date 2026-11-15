Jövedelmezőségi válság fenyeget, a 2027-es költségvetés csak ront a helyzeten

A legfontosabb szakpolitikai szempont az, hogy a termeléshez szükséges vagyont és forgótőkét érintő elvonások ne veszélyeztessék a működő gazdaságok fennmaradását.
A mostani döntés nem csak a jövő évről szól
A magyar falvak és vidéki közösségek fejlesztési lehetőségeit is meg kell őrizni. A mezőgazdaság jövője nem választható el a vidéki települések jövőjétől. A falvakban működő gazdaságok és vállalkozások munkahelyeket biztosítanak, hozzájárulnak a helyi gazdaság működéséhez, és fenntartják a vidéki közösségek életképességét.
– Ezért különösen fontos a Magyar falu program, a LEADER és az új vidékfejlesztési konstrukciók közötti átmenet vizsgálata. Nem elegendő azt megállapítani, hogy egy új program mekkora összeggel jelenik meg a költségvetésben. Azt is tisztázni kell, milyen települések, vállalkozások és közösségek jogosultak a támogatásokra, illetve milyen fejlesztéseket finanszírozhatnak belőlük. A vidéki Magyarország számára a fejlesztési források folyamatossága és kiszámíthatósága alapvető érdek – mondta.
A jelenlegi helyzetben az alábbi szempontok alapján érdemes megvizsgálni a 2027-es költségvetést.
- Biztosít e célzott válságkezelést az érintett ágazatok számára? Tudja e biztosítani az igazolt jövedelemveszteségek és a termelési kapacitások megőrzésének támogatását, különösen a sertés-, tej-, szántóföldi és kertészeti ágazatokban?
- Kiszámítható finanszírozást nyújt e? A támogatási kifizetések ütemei időben megtörténnek-e, a forgótőke-finanszírozás és a kedvezményes hitelprogramok hozzáférhetőségét javítják-e a kisgazdaságok számára is?
- Megőrzi e a nemzeti támogatások értékét? Felülvizsgálják-e a változatlan előirányzatokat a termelési költségek és az infláció tükrében.
- Új beruházási lehetőségeket tud-e biztosítani? Az agrár- és élelmiszeripari fejlesztésekre meghirdethető új támogatási keretek pontos bemutatása ezért létkérdés lenne az ágazatok számára. A beruházási pályázatok mostani leállítása történelmi bűn az agrár és élelmiszeripar számára.
- A vízgazdálkodási beruházások mezőgazdasági hasznosulása kapcsán konkrét, számonkérhető fejlesztési célokkal és az ütemtervek meghatározásával.
- A termelővagyon és a vidéki fejlesztések védelme kapcsánaz új adóterhek agrárgazdasági hatásainak vizsgálata, valamint a települési és közösségi fejlesztési források folyamatosságának biztosítása nélkülözhetetlen.
– Összefoglalásként fontos hangsúlyozni, hogy nem csupán a következő költségvetési évről szól a mostani költségvetési tervezet. A magyar mezőgazdaság előtt álló kihívások nem kezelhetők kizárólag az éves előirányzatok változtatásával. A termelőknek rövid távon pénzügyi biztonságra, középtávon kiszámítható támogatási rendszerre, hosszú távon pedig versenyképességet javító beruházásokra van szükségük – hangsúlyozta Nagy István.
Szerinte a legnagyobb veszélyt az jelentené, ha a gazdaságok a jelenlegi jövedelmezőségi válság következtében elveszítenék termelési kapacitásaikat, miközben a jövőbeni fejlesztések finanszírozása is bizonytalanná válna.
A megszűnő állattartó telepet, a kivágott ültetvényt vagy a bezárt feldolgozóüzemet később sokkal nehezebb és költségesebb újra létrehozni. A magyar mezőgazdaság jövőjének megőrzéséhez ezért egyszerre kell megvédeni a jelenlegi termelést és biztosítani az új beruházások lehetőségét.