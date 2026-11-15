Amit a Tisza-kormány az egyik kezével ad, a másikkal vissza is veszi

A képviselő szerint a vállalkozások újabb adóemelésekkel és terhekkel szembesülnek, miközben éppen azok kerülnek nehéz helyzetbe, akik a legtöbb ember megélhetését és fizetését biztosítják. Palóc André úgy látja, ilyen körülmények között nehezen teljesülhetnek a Tisza nagy béremelési ígéretei. Mint mondta, a bruttó átlagbérek növekedésének dinamikája is megtörhet, a jövő évre tervezett átlagos béremelkedés pedig mindössze 5,6 százalék lehet.

Mire számíthatnak a nyugdíjasok?

Kármán András pénzügyminiszter a bejegyzésében arra is rámutatott, hogy 120 ezer forint lesz a 2008 óta változatlan, eddigi 28 500 forintos nyugdíjminimum. Sávosan emelkednek a kisnyugdíjak is, magasabb lesz az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátása és az időskorúak járadéka is. Jelezte: ezek az emelések 700 ezer embert érintenek, akik így összességében 123 milliárd forinttal többet fognak kapni.

– Emellett pedig érkezik a nyugdíjas Szép-kártya bevezetésének az első üteme. A kártya több mint 2 millió idős honfitársunkat, a nyugdíjasok 97 százalékát érinti, mivel mindenkinek jár, akinek 500 ezer forint alatti a nyugdíja. 250 ezer forintos nyugdíj alatt 2027-ben 50 000 forint, afölött 25 000 forint juttatás jár, amit szabadon lehet élelmiszerre, gyógyszerre, pihenésre is használni – írta.

A fenti számokhoz kapcsolódóan Szalai Piroska fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán nemrég megosztott egy parlamenti videórészletet, amelyen Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az alacsony nyugellátások emeléséről szóló vitában elmondta:

a 28 499 forintnál kisebb összeghez jutó nyugdíjasok száma, akik nem érintettek nemzetközi egyezményben, 522.

Ez a hivatalos kormányzati adat éles ellentétben áll azzal a narratívával, amelyet Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter hónapok óta sulykol a nyilvánosságban, amikor a 28 500 forintos minimumnyugdíj 120 ezer forintra emelése kapcsán félmillió, sőt akár hétszázezer érintettről beszélnek.