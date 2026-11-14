Vitézy Dávid nem kertelt, a késéseket beépítik a vasúti menetrendbe

– A mindennapossá váló késések mutatják meg igazán pontosan, hogy az előző években nemhogy nem fejlődött a vasút, de még a meglévő színvonalat sem sikerült fenntartani. Innen indultunk a kormányváltás után, és azóta is sokszor elmondtam, hogy a helyzet nem fog egyik napról a másikra megváltozni, még ha sokezermilliárd forintnyi vasúti fejlesztést is indítottunk útjára azonnal. Ez az új menetrend egyelőre tehát azért még jelentős részben látlelet, a pozitív fordulatot csak a jobb pálya, a korszerű járművek és a megbízható szolgáltatás hozhatja el – ehhez még rengeteg munka áll előttünk.

Nem lett szép Vitézy Dávid bizonyítványa

Nemrégiben a Magyar Nemzet megírta, hogy brutálisan romlott a vonatok pontossága idén nyáron.

– Míg Vitézy Dávid a sajtóban szakért, az utasok egyre többet várakoznak. Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa – írta közösségi oldalán októberben Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP képviselője.

Jelezte: a MÁV nyári adatokat összegző statisztikája alapján egyértelmű, hogy az állami vasút rosszabb szolgáltatást nyújtott az utasoknak idén, mint egy évvel ezelőtt.

Míg 2026 nyarán a közlekedett vonatok száma kismértékben, mintegy 0,6 százalékkal nőtt, az 5 percnél többet késő járatok száma közel 30 százalékkal emelkedett, a 20 perces késést is meghaladó vonatok száma pedig 48 százalékkal ugrott meg.

A menetrendszerűség a tavalyi 79,01 százalékról 72,89 százalékra esett vissza. A képviselő írt arról is, hogy az IC-ket is magába foglaló IC/EC/railjet xpress szegmensben még rosszabb a kép:

a vonatok pontossága 49,28 százalékról 34,25 százalékra esett, vagyis 2026 augusztusában csak nagyjából minden harmadik fért bele az 5 perces tűréshatárba, háromból két vonat biztosan 5 percnél többet késett.

– Miközben Vitézy Dávid a Fidesz-kormányok beruházásaival ünnepelteti magát és nap, mint nap a szakértői szerepben tetszeleg, a valóságban csúnyán leszerepelt. Bár Vitézy minden bizonnyal rajong a vonatokért, „szakértelme” csak egy jól felépített politikai termék: Vitézy adja a szakmai hitelességet Magyar Péternek ahhoz, hogy ki tudja játszani a hazai közlekedés- és építésgazdaságot a külföldi érdekcsoportoknak. Vitézy szakértelme a főszezonban megbukott – tette hozzá.



