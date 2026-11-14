Rendkívüli

Rétvári Bence távozásra szólította fel Seszták Miklóst

Vitézy Dávid nem kertelt, a késéseket beépítik a vasúti menetrendbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Itt a tiszás megoldás: több vonalon hosszabb lesz a menetidő.

Kiss Gergely
2026. 11. 14. 11:24
Vitézy Dávid nem kertelt, a késéseket beépítik a vasúti menetrendbe
Vitézy Dávid bejelentette, hogy változik a menetrend Fotó: Mirkó István

– A mindennapossá váló késések mutatják meg igazán pontosan, hogy az előző években nemhogy nem fejlődött a vasút, de még a meglévő színvonalat sem sikerült fenntartani. Innen indultunk a kormányváltás után, és azóta is sokszor elmondtam, hogy a helyzet nem fog egyik napról a másikra megváltozni, még ha sokezermilliárd forintnyi vasúti fejlesztést is indítottunk útjára azonnal. Ez az új menetrend egyelőre tehát azért még jelentős részben látlelet, a pozitív fordulatot csak a jobb pálya, a korszerű járművek és a megbízható szolgáltatás hozhatja el – ehhez még rengeteg munka áll előttünk. 

Nem lett szép Vitézy Dávid bizonyítványa

Nemrégiben a Magyar Nemzet megírta, hogy brutálisan romlott a vonatok pontossága idén nyáron. 

– Míg Vitézy Dávid a sajtóban szakért, az utasok egyre többet várakoznak. Csúnya lett a közlekedési miniszter bizonyítványa – írta közösségi oldalán októberben Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP képviselője.

Jelezte: a MÁV nyári adatokat összegző statisztikája alapján egyértelmű, hogy az állami vasút rosszabb szolgáltatást nyújtott az utasoknak idén, mint egy évvel ezelőtt.

Míg 2026 nyarán a közlekedett vonatok száma kismértékben, mintegy 0,6 százalékkal nőtt, az 5 percnél többet késő járatok száma közel 30 százalékkal emelkedett, a 20 perces késést is meghaladó vonatok száma pedig 48 százalékkal ugrott meg. 
A menetrendszerűség a tavalyi 79,01 százalékról 72,89 százalékra esett vissza. A képviselő írt arról is, hogy az IC-ket is magába foglaló IC/EC/railjet xpress szegmensben még rosszabb a kép:

a vonatok pontossága 49,28 százalékról 34,25 százalékra esett, vagyis 2026 augusztusában csak nagyjából minden harmadik fért bele az 5 perces tűréshatárba, háromból két vonat biztosan 5 percnél többet késett.

– Miközben Vitézy Dávid a Fidesz-kormányok beruházásaival ünnepelteti magát és nap, mint nap a szakértői szerepben tetszeleg, a valóságban csúnyán leszerepelt. Bár Vitézy minden bizonnyal rajong a vonatokért, „szakértelme” csak egy jól felépített politikai termék: Vitézy adja a szakmai hitelességet Magyar Péternek ahhoz, hogy ki tudja játszani a hazai közlekedés- és építésgazdaságot a külföldi érdekcsoportoknak. Vitézy szakértelme a főszezonban megbukott – tette hozzá.


 

közlekedésVitézy Dávidvasút

Komment

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekállamkincstár

Két eset lehetséges

Bayer Zsolt avatarja

Nincs más lehetőség.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu