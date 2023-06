Felszerelték a világító, magyar nemzeti színeket használó Szabadka feliratot a város egyik legfontosabb bevezető szakaszára. Az autópálya északi lejárata felől érkezők így a jövőben már magyarul is tájékozódhatnak. A díszfelirat korábban csak szerbül, cirill és latin betűkkel volt olvasható. A munkálatok még zajlanak, a fényeket szerelik és a tartóoszlopok festése is tervben van. Helyi sajtóhírek szerint péntekre végeznek.

A magyar nyelvű dekoratív felirat újabb bizonyítéka a történelmi csúcson lévő magyar–szerb kapcsolatoknak. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Fecebook-posztjában üdvözölte a tábla kihelyezését.

Azt írta,

Ebben állapodtam meg Vucsics elnökkel, betartotta a szavát, még úgy is, hogy többen voltak, akik az egészet el akarták fülelni.

Ha idő is kell hozzá, minden a helyére kerül

– írta a közösségi oldalán a vajdasági magyar párt Ifjúsági Fóruma is. Kiemelték, most már magyarul, trikolorban is ki van írva Szabadka neve.

A közösségi médiában többen is örömüknek adtak hangot, felhívva a figyelmet arra, hogy a felirat a magyar nemzeti lobogó színeit viseli.

Mondhat akárki akármit, ez egy hatalmas és gyönyörű eredmény... Szerbiában, magyarul már magában nagy dolog, de ez Magyarország zászlajának színeiben! Hatalmas dolog ez! Erő – Hűség – Remény

– fogalmazott az egyik fiatal helyi férfi.

Borítókép: Szabadka magyar felirattal, Palicsnál (Forrás: Facebook/Pásztor Bálint oldala)