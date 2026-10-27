Itt vannak az exit pollok: a Likud nyerhetett az izraeli választásokon
Az izraeli exitpoll-mérések mindegyike azt jelzi, hogy az eddig is irányító Likud megnyerhette a választást, azonban sem a Benjamin Netanjahu vezette tömb, se a legfőbb ellenzéki erő, a Jasar nem tud többséget szerezni a 120 fős kneszetben.
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