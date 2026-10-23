Borítókép: Szökőkútnál hűsölő párizsiak a 2026. júniusi hőhullám idején az Eiffel-torony közelében (Fotó: Anadolu via AFP / MUSTAFA YALCIN)
Európa gyilkos nyara: példátlanul sokan halhattak meg az idei hőség miatt
Brit tudósok a hőség áldozatainak kétharmadát a klímaváltozás számlájára írják.
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