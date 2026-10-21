Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter Ceutában azt mondta, hogy egy puszta kijelentés nem elég: „objektív és egyértelmű bizonyítékok elvére” és „minimum komoly bizonyítékokra” van szükség.
Újabb megdöbbentő részletek a ceutai migránsválságról: Most a bevándorlók 70 százaléka mondta magát homoszexuálisnak
Tovább gyűrűzik a migránsválság. A Ceuta exklávéban benyújtott újabb menedékjog iránti kérelmek nagy része hivatkozott homoszexualitásra.
A kormányzati adatok szerint a július végi érkezések óta közel 1200 nemzetközi védelem iránti kérelmet hivatalosan is benyújtottak, amelyek közül nagyjából 700 ügyben elbírálást is végeztek. A július 30-31-én átkelők közül becslések szerint 10 000-en maradtak Ceután, néhányan informális szálláson vagy félreeső területeken. Sokan mások önként vagy más módon tértek vissza Marokkóba. A menedékjog iránti kérelmeket továbbra is egyenként bírálja el a Menekültügyi és Menekültügyi Hivatal.
Borítókép: Migránsok Ceuta partjainál (Fotó: AFP)
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