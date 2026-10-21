Újabb megdöbbentő részletek a ceutai migránsválságról: Most a bevándorlók 70 százaléka mondta magát homoszexuálisnak

A kormányzati adatok szerint a július végi érkezések óta közel 1200 nemzetközi védelem iránti kérelmet hivatalosan is benyújtottak, amelyek közül nagyjából 700 ügyben elbírálást is végeztek. A július 30-31-én átkelők közül becslések szerint 10 000-en maradtak Ceután, néhányan informális szálláson vagy félreeső területeken. Sokan mások önként vagy más módon tértek vissza Marokkóba. A menedékjog iránti kérelmeket továbbra is egyenként bírálja el a Menekültügyi és Menekültügyi Hivatal.

Borítókép: Migránsok Ceuta partjainál (Fotó: AFP)