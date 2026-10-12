Ceuta: a spanyol király és királyné érkezése előtt az utolsó strandot is megtisztítják

Kétszáz kilogrammnyi ismeretlen rakományt vihetett át az országon egy ukrán titkosszolgálati jármű. Az osztrák ellenzék szerint tisztázni kell az ellenőrzés nélkül áthaladó konvoj ügyét, miközben az Ukrajnába tartó, milliárdos értékű pénzszállítmányok is kérdéseket vetnek fel.