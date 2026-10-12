Ceuta: a spanyol király és királyné érkezése előtt az utolsó strandot is megtisztítják
A spanyol rendőrség két nappal a király és királynő látogatás előtt megtisztította a ceutai Guano strandot, ahol még mindig mintegy 400 migráns táborozott. Ez volt az utolsó megmaradt tábor Ceuta partjain.
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