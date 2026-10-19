Északír iskolák kaptak bombafenyegetést
Egyszerre százhatvan észak-írországi iskola kapott fenyegető emailt ismeretlen címzettől. A levélben az állt, hogy bombákat helyeztek el az iskolákban, a szöveg végén pedig az „Allahu akbar”, arab nyelvű szöveg volt olvasható.
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