Ma eldőlhet Netanjahu sorsa is: az erőszak uralja az izraeli választásokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az utolsó felmérések a keddi izraeli választások előtt azt mutatják: a nagy pártok fej fej mellett haladnak, így akár hónapokig is tarthat, amíg egy működőképes koalíció felállhat. Ennek a zavarosban való halászásnak pedig a legnagyobb mestere éppen a jelenlegi miniszterelnök, Benjamin Netanjahu.

Sitkei Levente
2026. 10. 27. 5:38
Ma eldőlhet Netanjahu sorsa is: az erőszak uralja az izraeli választásokat
Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
Israel's Finance Minister Bezalel Smotrich (C) takes part in the Jerusalem Day parade at the Damascus Gate in the old city of Jerusalem on May 14, 2026. Every year, thousands of Israeli nationalists, many of them religious Jews, march through Jerusalem and its annexed Old City, including in predominantly Palestinian neighbourhoods, waving Israeli flags, dancing and sometimes shouting inflammatory slogans. (Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Becalel Szmotrics ultraradikális pártvezető. Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

Az izraeli állam megalapításakor a két nagy ideológiai közösség, a vallásos és a világi zsidóság képviselői kiegyeztek egymással, mindkettő engedett elveiből, hogy működhessen az állam. A vallásos zsidók egy valóban zsidó államot akartak, ahol megtartják Isten törvényeit, betartják a sabbatot, a világi hívságokról pedig lemondanak.

 Ők akkor és ma is úgy tartották, Izrael állam azért létezik ma is, mert ők szakadatlanul imádkoznak, Isten pedig ezért védi a kicsiny országot a vérzivatar közepén.

 A világiak szerint ez mese, ők mennek a frontra és ők halnak meg fegyverrel a kezükben, miközben a vallásos fiatalok szent szövegeket olvasgatva kivonják magukat a felelősség alól. Ez a vita Izraellel egyidős, ma is eldöntetlen. Ismét felmerült, hogy az ultraortodox zsidó fiatalok is vonuljanak be a seregbe, ezt Eisenkot is támogatja, miközben ez az egykori status quo-megállapodás egyik sarkalatos pontja, igazi darázsfészek Izraelben.

Előretörnek a keményvonalasok

A vallásos közösségeket képviseli az egyre erősebb ultraradikális Zsidó erő nevű vallásos cionista párt, amely ideológiailag már nagyon a paletta szélén jár, eszmei elődjét, a Kach mozgalmat be is tiltották valaha. Az Itamar Ben-Gvir által vezetett párt 8 mandátumot szerezhet. 

Ugyancsak hasonló eszmeiséget képvisel a Becalel Szmotrics irányította Vallásos Cionista Párt, amely különösen a fiatalok és a palesztin területeken élő telepesek körében népszerű, ők is hasonló eredményre számíthatnak.

Az ország jellegét mutatja, hogy a közel-keleti származású szefárd zsidók saját pártja, a Sász igazi monolit tömb, amely dacol az időkkel. A nagyszámú és rendkívül hűséges szavazótábor feltehetően most is hozni fogja a nagyjából 8 mandátumot, amely sokat érhet a tárgyalásokon, mindig sokat is ért. Ugyanennyit várnak a Jiszráél Beitejnu (Otthonunk Izrael) listájára, amely ugyancsak etnikai-kulturális párt, a régi orosz ajkú zsidók érdekeiben jár el. Az Izrael nagyjából egyötödét adó arabok hagyományosan széttagozódottak, itt két párt is elindul, mindkettő több párt ernyőszervezete, a Közös Lista 9, a Raam 5 mandátumban bízhat. Megemlítendő a nem cionista vallásos zsidó közösséget képviselő Egyesült Tóra Judaizmus, amelyhez azok az ultraortodox szavazók tartoznak, akik szerint Izrael megalapítása is Isten elleni bűn, és hallani se akarnak a világi életről. A párt feltehetően most is megkapja a 7 mandátumát. 

Thousands of ultra orthodox Jews attend on August 22, 2022 the funeral in Jerusalem of Rabbi Shalom Cohen, the influential spiritual leader of Israel's largest ultra-Orthodox Shas political party, who died in hospital today at the age of 91. Cohen, who headed the Council of Torah Sages, the highest body in the Shas party, had been at the Hadassah hospital in Jerusalem when his health deteriorated on Sunday evening, according to his family. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)
Vallásos szefárd zsidók egy vezetőjük temetésén. Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

A halott baloldal

A baloldal pedig szinte meghalt, de csak szinte. Az egykori liberális párt, a Merec egyesült a régi Munkapárttal, Demokraták néven indulnak, magyar szemmel középjobb, helyi szinten centrista-baloldali gondolkodásúak, 9 mandátumra számíthatnak. Az egyik friss és meglepetésre is képes erő a több ismert politikust is felvonultató BJahad (Együtt), amelynek élén Naftali Bennett egykori keményvonalas miniszterelnök áll, szövetségben Jair Lapid egykori mérsékelt miniszterelnökkel. A jobbra húzó cionista-világi párt 14 mandátumra számíthat, vagyis kemény harcok várhatóak a széttagozódott parlamentben. Megemlítendő, hogy az izraeli felmérések igen megbízhatatlanok a világi pártok esetében, vagyis csak azok a számok jelentenek érdemben valamit, amelyek a választások után olvashatóak. 

Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump arcképe egy izraeli kampányplakáton (Fotó: JACK GUEZ)

izraeliválasztásBenjamin NetanjahuSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi várható volt, elkövetkezett

Kondor Katalin avatarja

Úgy tűnik, ami várható volt, elkövetkezett. Méghozzá a mindennapi politikai életünkben, a sorsunkban. Sok jele van ennek, mindjárt itt van például az az örömhír, hogy létrejött az új ÁVH minálunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu