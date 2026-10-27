Ma eldőlhet Netanjahu sorsa is: az erőszak uralja az izraeli választásokat

Becalel Szmotrics ultraradikális pártvezető. Fotó: ILIA YEFIMOVICH / AFP

Az izraeli állam megalapításakor a két nagy ideológiai közösség, a vallásos és a világi zsidóság képviselői kiegyeztek egymással, mindkettő engedett elveiből, hogy működhessen az állam. A vallásos zsidók egy valóban zsidó államot akartak, ahol megtartják Isten törvényeit, betartják a sabbatot, a világi hívságokról pedig lemondanak.

Ők akkor és ma is úgy tartották, Izrael állam azért létezik ma is, mert ők szakadatlanul imádkoznak, Isten pedig ezért védi a kicsiny országot a vérzivatar közepén.

A világiak szerint ez mese, ők mennek a frontra és ők halnak meg fegyverrel a kezükben, miközben a vallásos fiatalok szent szövegeket olvasgatva kivonják magukat a felelősség alól. Ez a vita Izraellel egyidős, ma is eldöntetlen. Ismét felmerült, hogy az ultraortodox zsidó fiatalok is vonuljanak be a seregbe, ezt Eisenkot is támogatja, miközben ez az egykori status quo-megállapodás egyik sarkalatos pontja, igazi darázsfészek Izraelben.

Előretörnek a keményvonalasok

A vallásos közösségeket képviseli az egyre erősebb ultraradikális Zsidó erő nevű vallásos cionista párt, amely ideológiailag már nagyon a paletta szélén jár, eszmei elődjét, a Kach mozgalmat be is tiltották valaha. Az Itamar Ben-Gvir által vezetett párt 8 mandátumot szerezhet.

Ugyancsak hasonló eszmeiséget képvisel a Becalel Szmotrics irányította Vallásos Cionista Párt, amely különösen a fiatalok és a palesztin területeken élő telepesek körében népszerű, ők is hasonló eredményre számíthatnak.

Az ország jellegét mutatja, hogy a közel-keleti származású szefárd zsidók saját pártja, a Sász igazi monolit tömb, amely dacol az időkkel. A nagyszámú és rendkívül hűséges szavazótábor feltehetően most is hozni fogja a nagyjából 8 mandátumot, amely sokat érhet a tárgyalásokon, mindig sokat is ért. Ugyanennyit várnak a Jiszráél Beitejnu (Otthonunk Izrael) listájára, amely ugyancsak etnikai-kulturális párt, a régi orosz ajkú zsidók érdekeiben jár el. Az Izrael nagyjából egyötödét adó arabok hagyományosan széttagozódottak, itt két párt is elindul, mindkettő több párt ernyőszervezete, a Közös Lista 9, a Raam 5 mandátumban bízhat. Megemlítendő a nem cionista vallásos zsidó közösséget képviselő Egyesült Tóra Judaizmus, amelyhez azok az ultraortodox szavazók tartoznak, akik szerint Izrael megalapítása is Isten elleni bűn, és hallani se akarnak a világi életről. A párt feltehetően most is megkapja a 7 mandátumát.