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Magyarországra érkezik az izraeli államfő

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Egynapos látogatásra Budapestre érkezik kedden az izraeli államfő. Jichák Hercog Benjamin Netanjahu miniszterelnök kérésére utazik Magyarországra, várhatóan találkozik Baka András köztársasági elnökkel és Magyar Péter miniszterelnökkel is.

Sitkei Levente
2026. 10. 19. 13:10
Fotó: YIANNIS KOURTOGLOU Forrás: POOL
izraeliiccMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál Tamás
idezojelekdrag queen

Gender és fölszabadulás

Pilhál Tamás avatarja

Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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