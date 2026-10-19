Magyarországra érkezik az izraeli államfő
Egynapos látogatásra Budapestre érkezik kedden az izraeli államfő. Jichák Hercog Benjamin Netanjahu miniszterelnök kérésére utazik Magyarországra, várhatóan találkozik Baka András köztársasági elnökkel és Magyar Péter miniszterelnökkel is.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en