Netanjahu tömbje a választás nyertese, de messze a kormányalakítás
A szavazatok több mint felének összeszámlálása alapján kijelenthető, hogy az eddig is kormányzó Likud maga mögött tudja a relatív többség támogatását, de ez nem elég ahhoz, hogy kormányt is tudjon alakítani. A nagyon bizakodó ellenzéki tömb ugyan jelentős erőt képvisel, de a reményük a kormányváltásra jócskán csökkent.
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