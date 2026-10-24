Robbanószerkezet, golyóállómellény, pirotechnika – újabb férfit tartóztattak le a szerbiai választások előtt

Szerdán már öt személyt őrizetbe vettek Újvidéken, mert a hatóságok szerint erőszakos cselekményeket és zavargásokat tervezhettek a választás napjára. Az akciót a belgrádi és az újvidéki felsőfokú ügyészség, valamint a Biztonsági-információs Ügynökség (BIA) együttműködésével hajtották végre – írja a Vajma vajdasági hírportál.

A mostani letartóztatásról egyelőre sem a rendőrség, sem az ügyészség nem adott ki hivatalos közleményt. Az újabb őrizetbe vételről és a lefoglalt eszközökről jelenleg kizárólag az RTS számolt be.

Borítókép: Rendőrök Szerbiában (Fotó: AFP)