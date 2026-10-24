Robbanószerkezet, golyóállómellény, pirotechnika – újabb férfit tartóztattak le a szerbiai választások előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A vasárnapi voksoláskor akart támadni egy férfi. Robbanószerkezetek is voltak nála, letartóztatták.

Magyar Nemzet
Forrás: Vajma2026. 10. 24. 17:08
Illusztráció Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP

Szerdán már öt személyt őrizetbe vettek Újvidéken, mert a hatóságok szerint erőszakos cselekményeket és zavargásokat tervezhettek a választás napjára. Az akciót a belgrádi és az újvidéki felsőfokú ügyészség, valamint a Biztonsági-információs Ügynökség (BIA) együttműködésével hajtották végre – írja a Vajma vajdasági hírportál. 

A mostani letartóztatásról egyelőre sem a rendőrség, sem az ügyészség nem adott ki hivatalos közleményt. Az újabb őrizetbe vételről és a lefoglalt eszközökről jelenleg kizárólag az RTS számolt be.

Borítókép: Rendőrök Szerbiában (Fotó: AFP)

SzerbiaválasztásterrorSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Nézegessen tiszás provokátorokat!

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu