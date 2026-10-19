Összeállt a kirakós, holnapra új kormánya lehet Romániának

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Luca Niculescu kívülről kaphatja meg a szükséges támogatást. Csaknem fél év kormányválság érhet véget.

Kodelka Piroska
2026. 10. 19. 5:30
Luca Niculescu

A szociáldemokrata párt, a PSD pedig — fő politikai felelősként, 11 miniszterrel — azzal vállalja a mostani kormányzást, hogy decemberig új költségvetést terjesztenek be, mégpedig további adóemelések nélkül, és Sorin Grindeanu pártvezető azt mondta: fél év múlva felülvizsgálják a kabinet munkáját. 

Elásták a csatabárdot  

A két nagy párt, a PSD és a PNL viszonya azóta mérgesedett el, hogy előbbi szerepet játszott a Bolojan-kormány megbuktatásában. Most az egyre mélyülő válság készteti a liberálisokat arra, hogy kívülről támogassák Nicusor Dan államfő erőfeszítéseit, akinek már három jelöltje is kudarcot vallott. De a tapasztalat szerint a román miniszterelnökök nem tartanak ki sokáig. 

A két nagy párt minden bizonnyal csak ideiglenesen ásta el a csatabárdot.

Tudjuk, hogy a miniszterjelöltek közül némelyek mire képesek, hiszen néhányukkal már dolgoztunk együtt. A PSD hozzáállását is ismerjük. Ilyen körülmények között, figyelembe véve azokat a gazdasági és költségvetési megszorításokat is, amelyekkel jövőre bármelyik kormánynak szembe kell néznie, nem táplálunk túl nagy elvárásokat. Van azonban egy felelősség, amely engem személyesen ügyvivő miniszterelnökként és a PNL-t is terheli

– mondta párttársainak Bolojan, akinek szavait a maszol.ro erdélyi hírportál idézte

Ugyancsak kívülről támogatja Niculescu kormányának megalakulását a magyar szövetség, az RMDSZ. 

Elnöke, Kelemen Hunor úgy vélte, az 55 éves, technokrata hátterű Niculescunak — aki Románia párizsi nagykövete is volt, mostanáig pedig külügyi államtitkár — 80 százalék esélye van arra, hogy a parlament bizalmat szavazzon a kormányának.

Kelemen Hunor (Forrás: Facebook / Kelemen Hunor)
Kelemen Hunor. Forrás: saját Facebook-oldala

Ezzel az RMDSZ azt is el tudja érni, hogy ne tartsanak előre hozott választásokat, amely után várhatóan a szélsőségesen magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) köré szerveződne az új kormány.

Az AUR, valamint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) — amelynek egyik alapítója éppen Nicusor Dan — nem támogat egy PSD-s kormányt, de nélkülük is meglehet a legalább 233 szükséges szavazat az új kormány megalakulásához, amelyben a külügyminiszteri posztot technokrata jelölt tölti be várhatóan. 

Borítókép: Luca Niculescu román kormányfőjelölt (Forrás: Luca Niculescu Facebook-oldala)  

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Pilhál György
idezojelekkubatov gábor

Nem klubkérdés

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Csak szólok, ha már a tanácsadók elmulasztották: túl nagy falat lesz a Ferencváros.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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