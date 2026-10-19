Összeállt a kirakós, holnapra új kormánya lehet Romániának

A szociáldemokrata párt, a PSD pedig — fő politikai felelősként, 11 miniszterrel — azzal vállalja a mostani kormányzást, hogy decemberig új költségvetést terjesztenek be, mégpedig további adóemelések nélkül, és Sorin Grindeanu pártvezető azt mondta: fél év múlva felülvizsgálják a kabinet munkáját.

Elásták a csatabárdot

A két nagy párt, a PSD és a PNL viszonya azóta mérgesedett el, hogy előbbi szerepet játszott a Bolojan-kormány megbuktatásában. Most az egyre mélyülő válság készteti a liberálisokat arra, hogy kívülről támogassák Nicusor Dan államfő erőfeszítéseit, akinek már három jelöltje is kudarcot vallott. De a tapasztalat szerint a román miniszterelnökök nem tartanak ki sokáig.

A két nagy párt minden bizonnyal csak ideiglenesen ásta el a csatabárdot.

Tudjuk, hogy a miniszterjelöltek közül némelyek mire képesek, hiszen néhányukkal már dolgoztunk együtt. A PSD hozzáállását is ismerjük. Ilyen körülmények között, figyelembe véve azokat a gazdasági és költségvetési megszorításokat is, amelyekkel jövőre bármelyik kormánynak szembe kell néznie, nem táplálunk túl nagy elvárásokat. Van azonban egy felelősség, amely engem személyesen ügyvivő miniszterelnökként és a PNL-t is terheli

– mondta párttársainak Bolojan, akinek szavait a maszol.ro erdélyi hírportál idézte.