Győzött az Egyetemista Lista Szerbiában, Vucsics elismerte pártja vereségét

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A politika új korszaka kezdődik Szerbiában. Brüsszelben örülnek.

Magyar Nemzet
2026. 10. 26. 9:32
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
Alekszandar Vucsics szerb elnök
Alekszandar Vucsics elismerte pártja vereségét. Fotó: Mehmet Ali Ozcan / Anadolu/AFP

Erőszak is volt

A választást és a megelőző napokat ugyanakkor incidensek is beárnyékolták. Vasárnap megtámadták Vucsics 80 éves édesanyját is, ezzel kapcsolatban egy 28 éves férfit őrizetbe vettek. Az egyetemisták egy ittas választási megfigyelője pedig összetűzésbe került a hatóságokkal. Újvidéken verekedések történtek a Vucsics-párt standjainál.  

Győzelmi beszédében Radomir Szaicsics akadémikus, az Egyetemista Lista részéről békés és méltóságteljes ünneplésre szólított fel, és arra kérte a támogatókat, hogy ne üljenek fel a provokációknak. Hangsúlyozta: a győzelem a polgároké, és felelősséggel jár. Közölte, hogy az ünneplés után megkezdődik a munka, és nem feledkeznek meg azokról, akik bizalmat szavaztak nekik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon gratulált az Egyetemista Lista győzelméhez.

 

Ugyancsak gratulált nekik Magyar Péter miniszterelnök is a Facebook-oldalán, hozzátéve: örömmel hallotta, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a Tisza Párt áprilisi győzelme.

 

Tisza-modell

A Tisza-féle modell Szerbiában is működött — értékelte Facebook-posztjában az eredményt Deák Dániel elemző. 

Marta Kos uniós bővítési biztos azt mondta, hogy Szerbia számára új fejezet kezdődhet. Hangsúlyozta: a demokráciáért, a jogállamiságért és a korrupció ellen csaknem két éve tartó tiltakozások után a szerbiai polgárok történelmi számban vettek részt a választáson. Hozzátette, hogy az Európai Unió ajtaja nyitva áll, és kész az országgal közösen továbblépni.

Az egyetemisták listájának előzménye az az országos tiltakozáshullám, amely — a vasútállomás előtetejének beomlása miatt — 16 halálos áldozatot követelt 2024-es újvidéki szerencsétlenség nyomán bontakozott ki, és amelynek élére a fiatalok álltak, miközben Vucsics pártját, a Szerb Haladó Pártot döntő többségükben idősek támogatták. A tragédia után hídblokádok és politikai felelősségre vonások indultak, lemondott többek között Goran Vesics közlekedési miniszter. 

Borítókép: Radomir Szaicsics az Egyetemista Lista képviseletében a választási győzelmet ünnepli (AFP/ Andrej ISAKOVIC)

 

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