Győzött az Egyetemista Lista Szerbiában, Vucsics elismerte pártja vereségét

Győzelmi beszédében Radomir Szaicsics akadémikus, az Egyetemista Lista részéről békés és méltóságteljes ünneplésre szólított fel, és arra kérte a támogatókat, hogy ne üljenek fel a provokációknak. Hangsúlyozta: a győzelem a polgároké, és felelősséggel jár. Közölte, hogy az ünneplés után megkezdődik a munka, és nem feledkeznek meg azokról, akik bizalmat szavaztak nekik.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon gratulált az Egyetemista Lista győzelméhez.

Ugyancsak gratulált nekik Magyar Péter miniszterelnök is a Facebook-oldalán, hozzátéve: örömmel hallotta, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a Tisza Párt áprilisi győzelme.

Tisza-modell

A Tisza-féle modell Szerbiában is működött — értékelte Facebook-posztjában az eredményt Deák Dániel elemző.

Marta Kos uniós bővítési biztos azt mondta, hogy Szerbia számára új fejezet kezdődhet. Hangsúlyozta: a demokráciáért, a jogállamiságért és a korrupció ellen csaknem két éve tartó tiltakozások után a szerbiai polgárok történelmi számban vettek részt a választáson. Hozzátette, hogy az Európai Unió ajtaja nyitva áll, és kész az országgal közösen továbblépni.

Az egyetemisták listájának előzménye az az országos tiltakozáshullám, amely — a vasútállomás előtetejének beomlása miatt — 16 halálos áldozatot követelt 2024-es újvidéki szerencsétlenség nyomán bontakozott ki, és amelynek élére a fiatalok álltak, miközben Vucsics pártját, a Szerb Haladó Pártot döntő többségükben idősek támogatták. A tragédia után hídblokádok és politikai felelősségre vonások indultak, lemondott többek között Goran Vesics közlekedési miniszter.