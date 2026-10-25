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Gubík László: Továbbra is a dobogón van a Magyar Szövetség

Gubík László: Továbbra is a dobogón van a Magyar Szövetség

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Független, pártonkívüli jelöltként indulók szerezték meg a legtöbb posztot az összevontan megrendezett megyei és helyhatósági választásokon – derült ki a szlovák statisztikai hivatal (SÚSR) által vasárnap közzétett végeredményekből. Szlovákia történetében most második alkalommal összevontan megtartott választások részvételi aránya némileg magasabb volt – körülbelül 49 százalékos –, mint négy évvel korábban. Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a fiatal jelölteket dicsérte.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 25. 15:20
Illusztráció Fotó: VLADIMIR SIMICEK Forrás: AFP

Gubík László: A politikai pálya nem sprint, hanem maraton

Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke eredményeikről az MTI-nek nyilatkozva azt mondta: 

Vannak érzékeny veszteségek, de továbbra is a dobogón van a Magyar Szövetség. 

Kifejtette: az önálló színekben induló megyei jelöltek versenyében az összes párt közül a Magyar Szövetség szerezte meg a legtöbb képviselői helyet, ami pedig a polgármesteri posztokat illeti, a harmadik helyen végeztek. „Ez összességében egy hosszú ideje parlamenten kívüli párttól megsüvegelendő eredmény” – értékelt Gubík László.

Gubík László a Ma7 felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva kiemelte, „le a kalappal a fiatal jelöltjeink előtt. A politikai pálya nem sprint, hanem maraton. Sok munkát tettek bele, és egyáltalán nem kell, hogy kedvüket szegje, ha nem jutottak mandátumhoz”. 

Az önkormányzati választások logikája a jól beágyazott, tapasztalt politikusoknak kedvez. Ezért is volt szükség az egyensúlyra a fiatalítás és a stabilitás között, még ha sokan vonakodva akarták is elfogadni

– tette hozzá, és megjegyezte: 

A korszakváltás egy folyamat, a parlamenti választáson nincs más lehetőség, mint erre építeni, mert a törzsgárda megszólítása nem elegendő az üvegplafon áttörésére.

A pártelnök hozzátette, „az önálló parlamenti bejutás komoly kihívásnak mutatkozik, ugyanakkor természetes politikai szövetségest továbbra sem látunk a pályán”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP) 

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