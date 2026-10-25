Gubík László: Továbbra is a dobogón van a Magyar Szövetség

Gubík László a Ma7 felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva kiemelte, „le a kalappal a fiatal jelöltjeink előtt. A politikai pálya nem sprint, hanem maraton. Sok munkát tettek bele, és egyáltalán nem kell, hogy kedvüket szegje, ha nem jutottak mandátumhoz”.

Az önkormányzati választások logikája a jól beágyazott, tapasztalt politikusoknak kedvez. Ezért is volt szükség az egyensúlyra a fiatalítás és a stabilitás között, még ha sokan vonakodva akarták is elfogadni

– tette hozzá, és megjegyezte:

A korszakváltás egy folyamat, a parlamenti választáson nincs más lehetőség, mint erre építeni, mert a törzsgárda megszólítása nem elegendő az üvegplafon áttörésére.

A pártelnök hozzátette, „az önálló parlamenti bejutás komoly kihívásnak mutatkozik, ugyanakkor természetes politikai szövetségest továbbra sem látunk a pályán”.

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