Gubík László: Továbbra is a dobogón van a Magyar Szövetség

Gubík László: A politikai pálya nem sprint, hanem maraton
Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke eredményeikről az MTI-nek nyilatkozva azt mondta:
Vannak érzékeny veszteségek, de továbbra is a dobogón van a Magyar Szövetség.
Kifejtette: az önálló színekben induló megyei jelöltek versenyében az összes párt közül a Magyar Szövetség szerezte meg a legtöbb képviselői helyet, ami pedig a polgármesteri posztokat illeti, a harmadik helyen végeztek. „Ez összességében egy hosszú ideje parlamenten kívüli párttól megsüvegelendő eredmény” – értékelt Gubík László.