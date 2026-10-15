Távol az álláspontok az uniós költségvetésről

Kijelentették továbbá, hogy meg kell védeni a nemzeti borítékokat is, beleértve a kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, mind a finanszírozás, mind a végrehajtás tekintetében. A megfelelő forrásokat olyan szabályoknak kell kísérniük, amelyek védik e politikák konkrét célkitűzéseit, és lehetővé teszik a tagállamok és a régiók számára, hogy hatékonyan felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat - érveltek.

Hangsúlyozták továbbá, hogy méltányosabb, nem regresszív és kiegyensúlyozottabb bevételi oldalra van szükség. Ezzel összefüggésben leszögezték: készen állnak konstruktívan együttműködni a bevételi oldalon, beleértve az új saját forrásokat is. Ugyanakkor - mint kiemelték - mind a meglévő, mind az új saját források mértékének biztosítaniuk kell a pénzügyi terhek méltányos és kiegyensúlyozott elosztását a tagállamok között, valamint a regresszivitást a bevételi oldalon egészében kell kezelniük. A csoport országai eltörölnék a visszatérítések rendszerét, mely szerint a fel nem használt forrásokat a tagállamok visszaigényelhetik.