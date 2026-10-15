Távol az álláspontok az uniós költségvetésről

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Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen téma a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő hétéves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó - közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kohézió barátai (Friends of Cohesion) országcsoport csütörtökön közzétett közleményében olyan új uniós, 2027 utáni hétéves költségvetést (MFF) sürget, amely képes kezelni az új kihívásokat, miközben megőrzi a meghatározó uniós szakpolitikákat.

Sitkei Levente
2026. 10. 15. 16:10
Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT Forrás: POOL

Kijelentették továbbá, hogy meg kell védeni a nemzeti borítékokat is, beleértve a kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat, mind a finanszírozás, mind a végrehajtás tekintetében. A megfelelő forrásokat olyan szabályoknak kell kísérniük, amelyek védik e politikák konkrét célkitűzéseit, és lehetővé teszik a tagállamok és a régiók számára, hogy hatékonyan felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat - érveltek.

Hangsúlyozták továbbá, hogy méltányosabb, nem regresszív és kiegyensúlyozottabb bevételi oldalra van szükség. Ezzel összefüggésben leszögezték: készen állnak konstruktívan együttműködni a bevételi oldalon, beleértve az új saját forrásokat is. Ugyanakkor - mint kiemelték - mind a meglévő, mind az új saját források mértékének biztosítaniuk kell a pénzügyi terhek méltányos és kiegyensúlyozott elosztását a tagállamok között, valamint a regresszivitást a bevételi oldalon egészében kell kezelniük. A csoport országai eltörölnék a visszatérítések rendszerét, mely szerint a fel nem használt forrásokat a tagállamok visszaigényelhetik.

Borítókép: Magyar Péter a lengyel kormányfő, az ukrán elnök és az Európai Tanács elnöke társaságában (Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT)

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Pilhál György
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Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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