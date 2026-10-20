Történelmi pillanat a magyar politikában: Gál Kinga lett a Patrióták Európáért képviselőcsoport társ-frakcióvezetője

A Magyar Nemzet is részt vett a Patrióták Európáért keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján Strasbourgban. Gál Kinga azt mondta, több mint aggasztó a Franciaországban, Olaszországban és több más tagállamban tapasztalt szélsőbaloldali erőszakhullám. Szerinte az ilyen tarthatatlan jelenetek.

a hosszú évek elhibázott, nyitott határokra épülő migrációs politikájának és az integráció teljes kudarcának a következményei. A Patrióták azonnal plenáris vitát követeltek az Európai Parlamentben az ügyről, és teljes szolidaritásukról biztosították a rendvédelmi szerveket.

A helyzet súlyát jól mutatja, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban az utóbbi időben drasztikusan megugrott a politikai feszültségekhez köthető utcai zavargások száma, ahol a migrációs hátterű és szélsőbaloldali csoportok sokszor szervezetten csapnak össze a rendőrséggel.