Újabb zavargásokkal teli hétvégére készül Franciaország

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A francia hatóságok nagyszabású biztonsági intézkedéseket rendeltek el a Nemzeti Tömörülés (RN) párt kongresszusa előtt Orléans-ban. Párizsban szintén újabb zavargásokra készülnek, csütörtök óta próbálják megtisztítani az utcákat azoktól a tárgyaktól, amelyeket fegyverként használhatnának a tüntetők.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 24. 11:05
Tüntetés Párizsban Fotó: RAJ ALAYA Forrás: Hans Lucas

Orléans különös szimbolikus jelentőséggel bír a francia jobboldal számára. A város elválaszthatatlanul kötődik Jeanne d'Archoz, aki a százéves háborúban Anglia ellen harcolt, és akit francia nemzeti hősnőként tisztelnek. Az egykori Nemzeti Front, majd később Marine Le Pen rendszeresen hivatkozott a szimbolikájára. A Nemzeti Tömörülés azonban a helyszínválasztást központi elhelyezkedésével és meglévő infrastruktúrájával indokolja.

Országszerte 70 000 rendőrtisztet vezényeltek ki

A jobboldali párt kongresszusa egybeesik a súlyos társadalmi nyugtalanság időszakával Franciaországban. A múlt hétvégén több városban is erőszakba torkollott a tüntetés, üzleteket fosztottak ki, középületeket támadtak meg, és rendőrök sérültek meg. 

Ezen a szombaton újabb országos tüntetéseket terveznek, a kormány ezért összesen 70 000 rendőrt és csendőrt mozgósít. Különleges egységek, páncélozott járművek és vízágyúk is készenlétben állnak. Több városban betiltották a tüntetéseket, vagy ideiglenes kijárási tilalmat vezettek be. 

A helyzet különösen feszült Párizsban, ahol a szakszervezetek a hivatalos korlátozások ellenére ismét utcára vonulnak.

Párizsban a városi szolgálatok is mozgósítanak. 

Már csütörtök megkezdték a felkészülést, amikor utasításokat adtak ki arra vonatkozóan, hogy a dolgozók távolítsák el a mozgatható utcai berendezéseket, ürítsék ki az utcai kukákat és az üveghulladék-gyűjtőket, és takarítsák el a nagyméretű tárgyakat és egyéb törmeléket a közterekről. 

Továbbá külön csapatokat küldtek ki az utcákra, hogy eltávolítsák „a vandalizmushoz felhasználható nehéz vagy gyúlékony tárgyakat” – közölte a párizsi önkormányzat, írja a Le Figaro francia lap. 

Borítókép: Tüntetés Párizsban a múlt hétvégén (Fotó: AFP)

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