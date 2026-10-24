Újabb zavargásokkal teli hétvégére készül Franciaország

Orléans különös szimbolikus jelentőséggel bír a francia jobboldal számára. A város elválaszthatatlanul kötődik Jeanne d'Archoz, aki a százéves háborúban Anglia ellen harcolt, és akit francia nemzeti hősnőként tisztelnek. Az egykori Nemzeti Front, majd később Marine Le Pen rendszeresen hivatkozott a szimbolikájára. A Nemzeti Tömörülés azonban a helyszínválasztást központi elhelyezkedésével és meglévő infrastruktúrájával indokolja.

Országszerte 70 000 rendőrtisztet vezényeltek ki

A jobboldali párt kongresszusa egybeesik a súlyos társadalmi nyugtalanság időszakával Franciaországban. A múlt hétvégén több városban is erőszakba torkollott a tüntetés, üzleteket fosztottak ki, középületeket támadtak meg, és rendőrök sérültek meg.

Ezen a szombaton újabb országos tüntetéseket terveznek, a kormány ezért összesen 70 000 rendőrt és csendőrt mozgósít. Különleges egységek, páncélozott járművek és vízágyúk is készenlétben állnak. Több városban betiltották a tüntetéseket, vagy ideiglenes kijárási tilalmat vezettek be.

A helyzet különösen feszült Párizsban, ahol a szakszervezetek a hivatalos korlátozások ellenére ismét utcára vonulnak.

Párizsban a városi szolgálatok is mozgósítanak.

Már csütörtök megkezdték a felkészülést, amikor utasításokat adtak ki arra vonatkozóan, hogy a dolgozók távolítsák el a mozgatható utcai berendezéseket, ürítsék ki az utcai kukákat és az üveghulladék-gyűjtőket, és takarítsák el a nagyméretű tárgyakat és egyéb törmeléket a közterekről.

(10:00h) A Paris, de moment calma abans de la manifestació d'aquesta tarda. Sortirà des de la Plaça de la Bastilla i encara no se sap quin itinerari tindrà després de la prohibició del govern d'anar cap al centre de la ciutat. Molts comerços propers tancats amb pany i forrellat https://t.co/02jD52ZbaW — Josep Moragas (@josep_moragas) October 24, 2026

Továbbá külön csapatokat küldtek ki az utcákra, hogy eltávolítsák „a vandalizmushoz felhasználható nehéz vagy gyúlékony tárgyakat” – közölte a párizsi önkormányzat, írja a Le Figaro francia lap.

Borítókép: Tüntetés Párizsban a múlt hétvégén (Fotó: AFP)