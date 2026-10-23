Macron betiltotta a tüntetéseket, a terrorelhárító egységeket is utcára küldi hétvégére + videó

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Emmanuel Macron francia elnök utasította a hatóságokat, hogy tiltsanak be minden olyan szombati tüntetést és gyülekezést Franciaországban, amelyet nem a hivatalos szakszervezetek szerveznek. Az országot az elmúlt napokban elöntő brutális erőszak, a tömeges fosztogatások és a kormányt ért súlyos kritikák után a kabinet az antiterrorista katonai egységek mozgósításával és totális szigorral próbálja elejét venni annak, hogy a tiltakozások a 2018-as Sárgamellényesek mintájára heti rendszerességű kaotikus zavargásokká váljanak alig fél évvel az elnökválasztás előtt.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 23. 5:20
Fotó: BRUNO CAMILLO Forrás: Middle East Images

Patrióták Európáért: Az erőszak nem jelenthet megoldást

Az Európai Parlament plenáris ülésén is többször szóba került a kialakult helyzet. A Patrióták frakció részéről Gál Kinga azt mondta, több mint aggasztó a Franciaországban, Olaszországban és több más tagállamban tapasztalt szélsőbaloldali erőszakhullám. Az ilyen tarthatatlan jelenetek a hosszú évek elhibázott, nyitott határokra épülő migrációs politikájának és az integráció teljes kudarcának a következményei. A Patrióták azonnal plenáris vitát követeltek az Európai Parlamentben az ügyről, és teljes szolidaritásukról biztosították a rendvédelmi szerveket. 

Eközben az új uniós paktum kötelező kvótái vagy a pénzügyi megváltás a jobboldali konzervatív erők szerint valójában csak újabb meghívólevelet jelentenek az illegális bevándorlóknak, a Patrióták ezért határozottan elutasítják ezt.

 Bár a balliberális fősodratú média és a politikai elit igyekszik szociális és oktatási jogokért való tüntetésként beállítani az eseményeket, a valóság teljesen más képet mutat.

Érdekes itt az Európai Parlamentben zajló vitákat követni, ahogy a baloldal egészen elképesztő módon megpróbálja ezt egy oktatási jogokért zajló tüntetésnek beállítani. Ugye ez egyértelmű vandalizmus, egyértelműen az európai civilizációs kereteknek a semmibe vétele, és tulajdonképpen államrend elleni lázadás is

– fogalmazott lapunknak Orbán Balázs. A képviselő kiemelte, hogy a képek önmagukért beszélnek, és a helyszínen mindenki pontosan tisztában van azzal, hogy az őshonos lakosság nem lázad így. Frakciótársa, az osztrák Harald Vilimsky pedig kijelentette a plenáris ülésen, hogy nem szabad eltűrni az erőszakot és az iszlamista zavargásokat.

 

Emmanuel MacronFranciaországPatrióták EurópáértSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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