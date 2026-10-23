Macron betiltotta a tüntetéseket, a terrorelhárító egységeket is utcára küldi hétvégére + videó

Patrióták Európáért: Az erőszak nem jelenthet megoldást

Az Európai Parlament plenáris ülésén is többször szóba került a kialakult helyzet. A Patrióták frakció részéről Gál Kinga azt mondta, több mint aggasztó a Franciaországban, Olaszországban és több más tagállamban tapasztalt szélsőbaloldali erőszakhullám. Az ilyen tarthatatlan jelenetek a hosszú évek elhibázott, nyitott határokra épülő migrációs politikájának és az integráció teljes kudarcának a következményei. A Patrióták azonnal plenáris vitát követeltek az Európai Parlamentben az ügyről, és teljes szolidaritásukról biztosították a rendvédelmi szerveket.

Eközben az új uniós paktum kötelező kvótái vagy a pénzügyi megváltás a jobboldali konzervatív erők szerint valójában csak újabb meghívólevelet jelentenek az illegális bevándorlóknak, a Patrióták ezért határozottan elutasítják ezt.

Bár a balliberális fősodratú média és a politikai elit igyekszik szociális és oktatási jogokért való tüntetésként beállítani az eseményeket, a valóság teljesen más képet mutat.

Érdekes itt az Európai Parlamentben zajló vitákat követni, ahogy a baloldal egészen elképesztő módon megpróbálja ezt egy oktatási jogokért zajló tüntetésnek beállítani. Ugye ez egyértelmű vandalizmus, egyértelműen az európai civilizációs kereteknek a semmibe vétele, és tulajdonképpen államrend elleni lázadás is

– fogalmazott lapunknak Orbán Balázs. A képviselő kiemelte, hogy a képek önmagukért beszélnek, és a helyszínen mindenki pontosan tisztában van azzal, hogy az őshonos lakosság nem lázad így. Frakciótársa, az osztrák Harald Vilimsky pedig kijelentette a plenáris ülésen, hogy nem szabad eltűrni az erőszakot és az iszlamista zavargásokat.