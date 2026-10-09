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Zelenszkij ki fog borulni: amerikai befektetőkkel támasztanák fel az oroszok az Északi Áramlat gázvezetéket

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Amerikai és orosz tisztségviselők titkos tárgyalásokat folytatnak amerikai befektetők bevonásáról az orosz gázszállítások újraindításáról az Északi Áramlat vezetékeken keresztül. A Reuters hírügynökség szerint a tervezett megállapodás – amely a szankciók enyhítését is vizsgálja – komoly ellenérzéseket váltott ki Berlinben és Kelet-Európában.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 09. 5:54
Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA

A németek, a lengyelek és a balti országok is kiborultak

Bár Washington és Moszkva üzleti alapon közelít a kérdéshez, egyes európai fővárosokban komoly megdöbbenést és ellenállást váltott ki a kezdeményezés. A helyzet iróniája, hogy az Északi Áramlat vezetékek – amelyek korábban Németország gázszükségletének több mint felét biztosították – 2022 szeptembere óta romokban hevernek a máig tisztázatlan hátterű robbantások miatt, amelyek kapcsán egyébként egyre erősebb a gyanú az ukrán akcióra.

A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője szerint az orosz gáz és az Északi Áramlat európai szankciók hatálya alatt áll, így a vezetékek újraindítása jelenleg illegális. Hozzátette, hogy Németország az elmúlt években teljesen átállt alternatív forrásokra, és a kormány részéről „nem kívánatos” a vezetékek üzembe helyezése, amihez egyébként is hatósági engedélyekre lenne szükség.

Ezzel párhuzamosan a vezetékben érdekelt német kisebbségi részvényesek foggal-körömmel próbálják megtartani a tulajdonrészüket, hogy megvédjék a német befolyást arra az esetre, ha a többségi tulajdonos Gazprom eladná a részesedését.

A Friedrich Merz vezette Németország határozottan elutasítja az Északi Áramlat újraindítását (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)
A Friedrich Merz vezette Németország határozottan elutasítja az Északi Áramlat újraindítását (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)

Még határozottabb elutasítás érkezik Kelet-Európából. Lengyelország és a balti államok élesen bírálták az amerikai-orosz egyeztetéseket. Varsói kormányzati források szerint Lengyelország mereven elzárkózik minden olyan forgatókönyvtől, amely újra kiszolgáltatottá tenné a kontinenst az orosz energiafegyvernek, miközben az európai országok jelenleg is eurómilliárdokat költenek védelmi képességeik újjáépítésére.

Jogi és politikai aknamező

Bár a Trump-adminisztráció elnöki jogkörrel enyhíthetné vagy felfüggeszthetné az amerikai szankciókat, a projekt politikai megvalósíthatósága rendkívül ingatag lábakon áll. Amennyiben a közelgő amerikai félidős választásokon a demokraták megszerzik a Kongresszus feletti ellenőrzést, Trump mozgástere drasztikusan beszűkülhet a szankciók feloldása terén.  Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő a Reutersnek reálisan értékelve a helyzetet úgy nyilatkozott: a felmerülő politikai, jogi és diplomáciai akadályok súlya miatt egy ilyen volumenű gázalku tető alá hozatala középtávon teljesen valószínűtlen.

UkrajnaOroszországÉszaki ÁramlatDonald TrumpSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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