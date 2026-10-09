Zelenszkij ki fog borulni: amerikai befektetőkkel támasztanák fel az oroszok az Északi Áramlat gázvezetéket

A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője szerint az orosz gáz és az Északi Áramlat európai szankciók hatálya alatt áll, így a vezetékek újraindítása jelenleg illegális. Hozzátette, hogy Németország az elmúlt években teljesen átállt alternatív forrásokra, és a kormány részéről „nem kívánatos” a vezetékek üzembe helyezése, amihez egyébként is hatósági engedélyekre lenne szükség.

Ezzel párhuzamosan a vezetékben érdekelt német kisebbségi részvényesek foggal-körömmel próbálják megtartani a tulajdonrészüket, hogy megvédjék a német befolyást arra az esetre, ha a többségi tulajdonos Gazprom eladná a részesedését.

A Friedrich Merz vezette Németország határozottan elutasítja az Északi Áramlat újraindítását (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)

Még határozottabb elutasítás érkezik Kelet-Európából. Lengyelország és a balti államok élesen bírálták az amerikai-orosz egyeztetéseket. Varsói kormányzati források szerint Lengyelország mereven elzárkózik minden olyan forgatókönyvtől, amely újra kiszolgáltatottá tenné a kontinenst az orosz energiafegyvernek, miközben az európai országok jelenleg is eurómilliárdokat költenek védelmi képességeik újjáépítésére.