Amerikai és orosz tisztségviselők titkos tárgyalásokat folytatnak amerikai befektetők bevonásáról az orosz gázszállítások újraindításáról az Északi Áramlat vezetékeken keresztül. A Reuters hírügynökség szerint a tervezett megállapodás – amely a szankciók enyhítését is vizsgálja – komoly ellenérzéseket váltott ki Berlinben és Kelet-Európában.
A németek, a lengyelek és a balti országok is kiborultak
Bár Washington és Moszkva üzleti alapon közelít a kérdéshez, egyes európai fővárosokban komoly megdöbbenést és ellenállást váltott ki a kezdeményezés. A helyzet iróniája, hogy az Északi Áramlat vezetékek – amelyek korábban Németország gázszükségletének több mint felét biztosították – 2022 szeptembere óta romokban hevernek a máig tisztázatlan hátterű robbantások miatt, amelyek kapcsán egyébként egyre erősebb a gyanú az ukrán akcióra.
A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője szerint az orosz gáz és az Északi Áramlat európai szankciók hatálya alatt áll, így a vezetékek újraindítása jelenleg illegális. Hozzátette, hogy Németország az elmúlt években teljesen átállt alternatív forrásokra, és a kormány részéről „nem kívánatos” a vezetékek üzembe helyezése, amihez egyébként is hatósági engedélyekre lenne szükség.
Ezzel párhuzamosan a vezetékben érdekelt német kisebbségi részvényesek foggal-körömmel próbálják megtartani a tulajdonrészüket, hogy megvédjék a német befolyást arra az esetre, ha a többségi tulajdonos Gazprom eladná a részesedését.
Még határozottabb elutasítás érkezik Kelet-Európából. Lengyelország és a balti államok élesen bírálták az amerikai-orosz egyeztetéseket. Varsói kormányzati források szerint Lengyelország mereven elzárkózik minden olyan forgatókönyvtől, amely újra kiszolgáltatottá tenné a kontinenst az orosz energiafegyvernek, miközben az európai országok jelenleg is eurómilliárdokat költenek védelmi képességeik újjáépítésére.
Bár a Trump-adminisztráció elnöki jogkörrel enyhíthetné vagy felfüggeszthetné az amerikai szankciókat, a projekt politikai megvalósíthatósága rendkívül ingatag lábakon áll. Amennyiben a közelgő amerikai félidős választásokon a demokraták megszerzik a Kongresszus feletti ellenőrzést, Trump mozgástere drasztikusan beszűkülhet a szankciók feloldása terén. Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő a Reutersnek reálisan értékelve a helyzetet úgy nyilatkozott: a felmerülő politikai, jogi és diplomáciai akadályok súlya miatt egy ilyen volumenű gázalku tető alá hozatala középtávon teljesen valószínűtlen.
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