Zelenszkij megerősítette: Újra működik a Starlink hálózata Ukrajnában

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A helyreállítás tegnap este kezdődött, és reggelre már elegendő sebesség volt a kapcsolat használatához – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij közlése előtt egy nappal Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy helyreállítják a műholdas kapcsolatot.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 24. 19:24
Illusztráció Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto

Mindez a támadó és a védekező műveleteket is érinti. Például ha a műholdas kapcsolat hirtelen akár csak rövid időre megszakad, akkor az orosz vonalak mögé küldött, vagy az orosz támadódrónokat elhárító ukrán eszközök elveszítik a stabilitásukat, letérnek a pályájukról, illetve lezuhannak, mielőtt elérnék a célpontjukat.

Továbbra sem teljesen egyértelmű, miért kapcsolták le — már nem először — a SpaceX az ukrán hadseregnek nyújtott szolgáltatását, Washington és Kijev össze is különbözött ezen (is).

Rubio egy hete értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij azt sugalmazta: Washington szándékosan kapcsoltatta le a hálózatot, sőt úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy az ukrán elnök tudja, mit beszél. Az ukránok abban legalábbis biztosak, a történtek nem függetlenek a jelenlegi helyzettől, és Trump elnök lépéseitől. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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