Zelenszkij megerősítette: Újra működik a Starlink hálózata Ukrajnában

Mindez a támadó és a védekező műveleteket is érinti. Például ha a műholdas kapcsolat hirtelen akár csak rövid időre megszakad, akkor az orosz vonalak mögé küldött, vagy az orosz támadódrónokat elhárító ukrán eszközök elveszítik a stabilitásukat, letérnek a pályájukról, illetve lezuhannak, mielőtt elérnék a célpontjukat.

Továbbra sem teljesen egyértelmű, miért kapcsolták le — már nem először — a SpaceX az ukrán hadseregnek nyújtott szolgáltatását, Washington és Kijev össze is különbözött ezen (is).

Rubio egy hete értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij azt sugalmazta: Washington szándékosan kapcsoltatta le a hálózatot, sőt úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy az ukrán elnök tudja, mit beszél. Az ukránok abban legalábbis biztosak, a történtek nem függetlenek a jelenlegi helyzettől, és Trump elnök lépéseitől.

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