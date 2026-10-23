Lepotyogtak az ukrán drónok, Trump kéréssel fordult Muskhoz

Az amerikai elnök nemrég például határozottan felszólította Kijevet, hogy azonnal állítsa le az oroszországi energetikai infrastruktúra, különösen az olajfinomítók és adatközpontok elleni dróntámadásait, mivel azok destabilizálják a globális energiapiacot és az olajárakat. A kérdés különösen fontos Trump számára a novemberi eleji kongresszusi választások előtt, amelyen pártja, a republikánusok elveszíthetik a többségüket, számos amerikai ugyanis elégedetlen a magas üzemanyagárak miatt. Mindezzel is összefüggésben Trump egyes oroszellenes szankciókat törölt és Ukrajna, valamint az EU felhördülését kiváltva bejelentette: országa gázolajat vásárol Oroszországtól.

Thom Tillis republikánus szenátor mindenesetre az X közösségi oldalán üdvözölte a Starlink-kapcsolat helyreállítását, hozzátéve: bárkinek, aki ellenzi ezt,

legyen meg a bátorsága, hogy felemeli a kezét, és megmagyatáza, mivel indokolja, hogy Putyin [orosz elnök] lehetőséget kapjon, hogy továbbra is babakocsiban ülő kisgyerekeket taroljon le az ukrán parkokban.

Tillis idén visszavonul a kongresszusból, nem indul a novemberi választáson.

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Borítókép: Elon Musk és Donald Trump amerikai elnök, aki két hete kitüntette a techmilliárdost (Fotó: Kent NISHIMURA / AFP)