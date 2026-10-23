Lepotyogtak az ukrán drónok, Trump kéréssel fordult Muskhoz

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Visszaállítják az ukránoknak a Starlinket, illetve annak katonai alkalmazását.

Magyar Nemzet
2026. 10. 23. 8:51
Fotó: KENT NISHIMURA Forrás: AFP

Az amerikai elnök nemrég például határozottan felszólította Kijevet, hogy azonnal állítsa le az oroszországi energetikai infrastruktúra, különösen az olajfinomítók és adatközpontok elleni dróntámadásait, mivel azok destabilizálják a globális energiapiacot és az olajárakat. A kérdés különösen fontos Trump számára a novemberi eleji kongresszusi választások előtt, amelyen pártja, a republikánusok elveszíthetik a többségüket, számos amerikai ugyanis elégedetlen a magas üzemanyagárak miatt. Mindezzel is összefüggésben Trump egyes oroszellenes szankciókat törölt és Ukrajna, valamint az EU felhördülését kiváltva bejelentette: országa gázolajat vásárol Oroszországtól.    

Thom Tillis republikánus szenátor mindenesetre az X közösségi oldalán üdvözölte a Starlink-kapcsolat helyreállítását, hozzátéve: bárkinek, aki ellenzi ezt,

legyen meg a bátorsága, hogy felemeli a kezét, és megmagyatáza, mivel indokolja, hogy Putyin [orosz elnök] lehetőséget kapjon, hogy továbbra is babakocsiban ülő kisgyerekeket taroljon le az ukrán parkokban.

Tillis idén visszavonul a kongresszusból, nem indul a novemberi választáson.  

Starlink is displayed on a mobile phone in this photo illustration in Brussels, Belgium, on July 18, 2025. (Photo illustration by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Borítókép: Elon Musk és Donald Trump amerikai elnök, aki két hete kitüntette a techmilliárdost (Fotó: Kent NISHIMURA / AFP)

Donald TrumpUkrajnaElon MuskEgyesült ÁllamokStarlinkorosz-ukrán háborúVolodimir ZelenszkijSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekforradalom

Nem Nagy Imréről szólt

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Rengeteg az elhallgatás, még több a félremagyarázás. Az áldozatok pedig már nem tudják megvédeni magukat, a szemtanúk is egyre fogyatkoznak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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