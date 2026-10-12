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Repedezik a transzatlanti egység, Brüsszel tiltakozik a Trump–Putyin egyesség miatt

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A Trump–Putyin dízelmegállapodást rosszul fogadták az EU külügyminiszterei, akik szerint az aláássa a transzatlanti egységet. Donald Trump úgy véli, Zelenszkijnek választásokat kellene kiírnia, az orosz fél pedig azt közölte, az ukrán elnök ezt nem akarja megtenni.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 12. 11:21
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP

Litván kollégája, Kęstutis Budrys szintén erősen kritikusan nyilatkozott, mondván, hogy a dízelmegállapodás „nem segít sem az olajtermékek árán, sem a transzatlanti közösség egységének”. „Ez nem az európai út” – mondta Budrys az újságíróknak. Észtország képviselője, Margus Tsahkna szerint a Trump által vasárnap hirtelen bejelentett energiaszünet „nem működik”, utalva Oroszország Ukrajna elleni szüntelen légicsapásaira.

Trump figyelmeztette Zelenszkijt

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump élesen bírálta szombaton Volodimir Zelenszkijt, amiért az ukrán haderő az orosz kőolajfinomítókat támadta. „Azt mondtuk, csinálj Oroszországgal azt, amit akarsz, de ne csapj le a finomítókra, mert az világméretű problémát okoz” – mondta az amerikai elnök újságíróknak, hozzátéve: 

Erre mit csinál? Odamegy, és megtámadja a finomítókat. Jobban tenné, ha azonnal abbahagyná ezt.

Donald Trump szerint Zelenszkij láthatóan „problémát akar okozni az egész világnak”. Úgy vélte, a finomítók elleni ukrán csapások eredményezik, hogy az amerikai farmerek számára emelkedik a gázolaj ára, minthogy ebből az üzemanyagból Oroszország nagy mennyiséget ad el a világpiacon. 

Ideje, hogy új elnöke legyen Ukrajnának 

– hangsúlyozta az amerikai elnök.

Trump szavaira reagálva Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem mutat akaratot a konfliktus megállítására, ezért mondja azt Donald Trump, hogy Ukrajnának új vezetőre van szüksége. A RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva Peszkov kijelentette:

Trump azt mondta, szerinte itt az ideje egy új elnöknek. Miért? Mert az ukrán elnöknek nagyon fontos és nagyon nehéz döntéseket kell hoznia a háború megállítása érdekében. Vagy vállalja Zelenszkij ezt a felelősséget és politikai akaratot mutat, vagy nem

– hangsúlyozta, és megjegyezte, Zelenszkij egyelőre nem akarja ezt megtenni.

Volodimir Zelenszkij a megállapodás kapcsán azt közölte, hogy megbeszélte Trump tűzszüneti bejelentését Mark Rutte NATO-főtitkárral, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel és Alexander Stubb finn elnökkel is.

„Ukrajna támogatja a tűzszünetet, és fontos, hogy Oroszország is támogassa. Várjuk az amerikai oldalról a részleteket” – írta a Telegramon, egy videóban pedig elmondta, hogy az orosz erők továbbra is légitámadásokat mérnek az energetikai infrastruktúra ellen, beleértve egy Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában található közös fűtési és erőmű elleni csapást. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

Donald TrumpVlagyimir PutyinVolodimir ZelenszkijSzóljon hozzá!

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