Minket is érint: Trump újabb orosz szankciókat törölt

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Donald Trump két nappal a Graham-törvény hatályba lépése előtt döntött.

Magyar Nemzet
2026. 10. 17. 9:00
Donald Trump amerikai elnök találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az alaszkai Anchorage-ben Fotó: Sergey Bobylev Forrás: AFP

 

Megkurtított Graham-törvény

Az új szankciós törvénynek pikantériája, hogy azt Trump néhai szövetségeséről, a nyáron elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról nevezték el, aki azonban ebben a kérdésben nem követte az elnököt: élesen Oroszország-ellenes és Ukrajna-párti politikát folytatott. A törvénybe olyan passzusokat is belevettek, amelyek sokak mellett Putyint is szankcióval sújtják, valamint büntetőintézkedéseket tartalmaz vállalatokkal szemben, hogy gyengítsék az orosz gazdaságot, illetve Moszkva az ukrajnai háborút finanszírozó képességét. 

Lindsay Graham, US Senator, South Carolina, speaks during the lunch programme panel "ISIS and Global Terrorism: What It Will Take to Defeat Them" at the 2016 Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California on May 3, 2016. (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP)
Lindsey Graham. Fotó: FREDERIC J. BROWN /AFP

Csütörtökön még húsz amerikai törvényhozó — demokraták és republikánusok — sürgette Trumpnál, hogy tartsa tiszteletben az új jogszabályt, megköszönve, hogy szeptemberben aláírta azt. 

Az elnöki rendelet ugyanakkor teljesen nem érvényteleníti a Grahamről elnevezett törvényt, és Trump is azt közölte, figyelemmel kísérik más országok olajvásárlásait Oroszországtól, és továbbra is lehetősége van büntetővámokkal sújtani ezeket az államokat — emlékeztet a The New York Times

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz államfőt Donald Trump amerikai elnök üdvözli az alaszkai Anchorage-ben 2025-ben (Fotó: AFP/ Sergey Bobylev) 

Donald TrumpOroszországEgyesült ÁllamokOroszország elleni szankciókamerikai elnökamerikai kongresszusLindsey GrahamSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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