Minket is érint: Trump újabb orosz szankciókat törölt

Megkurtított Graham-törvény

Az új szankciós törvénynek pikantériája, hogy azt Trump néhai szövetségeséről, a nyáron elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról nevezték el, aki azonban ebben a kérdésben nem követte az elnököt: élesen Oroszország-ellenes és Ukrajna-párti politikát folytatott. A törvénybe olyan passzusokat is belevettek, amelyek sokak mellett Putyint is szankcióval sújtják, valamint büntetőintézkedéseket tartalmaz vállalatokkal szemben, hogy gyengítsék az orosz gazdaságot, illetve Moszkva az ukrajnai háborút finanszírozó képességét.

Lindsey Graham. Fotó: FREDERIC J. BROWN /AFP

Csütörtökön még húsz amerikai törvényhozó — demokraták és republikánusok — sürgette Trumpnál, hogy tartsa tiszteletben az új jogszabályt, megköszönve, hogy szeptemberben aláírta azt.