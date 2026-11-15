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Fenyegetések miatt is betiltott tüntetésen éltették rács mögött lévő elnökjelöltjüket a magyarellenesek

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Engedély nélkül tartottak tömegrendezvényt szombaton Bukarestben Calin Georgescu volt államfőjelölt támogatói. A megmozdulást az ellenzéki és élesen magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) népszerűsítette, vezetője, George Simion pedig személyesen is csatlakozott a résztvevőkhöz. A demonstráción a szervezők és a román közmédia becslése szerint mintegy tízezren vettek részt. Bár a hatóságok korábban rendbontástól tartottak, a rendezvény súlyosabb incidensek nélkül ért véget.

Szőcs László
2026. 11. 15. 10:06
Fenyegetések miatt is betiltott tüntetésen éltették rács mögött lévő elnökjelöltjüket a magyarellenesek
Calin Georgescu plakátjával tüntettek a bukaresti parlamentnél Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP

Noha az AUR tábora ezúttal nem a magyarokat pécézte ki, rendszeresek a magyarellenes provokációik, amelyekkel szemben a magyar szövetség, az RMDSZ rendre szót emel. Mint írtunk is róla, átnevezték volna Bálványost, illetve a magyarokkal is csókolgattatták volna a román nemzeti zászlót. Az RMDSZ részben azért sürgette a bukaresti kormányválság lezárását és támogatta kívülről is Luca Niculescu kormányának megalakulását, hogy az elmélyülő krízis és egy esetleges előre hozott választás ne hajthassa az AUR malmára a vizet.   

 

A protester holds a portrait of Calin Georgescu as thousands gather outside the Palace of Parliament in Bucharest on November 14, 2026, during an unauthorised rally organised by the far-right Alliance for the Union of Romanians (AUR) party in support of the former presidential candidate. Demonstrators demand the release of former presidential candidate Calin Georgescu, who was indicted by the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) on November 12, 2026, on charges of forming an organised criminal group and fraud involving losses exceeding 1.1 million euros, arguing that he is being treated unjustly by the authorities. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

 

RomániaAURCalin GeorgescutüntetésmagyarellenesGeorge SimionSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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