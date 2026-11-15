Fenyegetések miatt is betiltott tüntetésen éltették rács mögött lévő elnökjelöltjüket a magyarellenesek

Noha az AUR tábora ezúttal nem a magyarokat pécézte ki, rendszeresek a magyarellenes provokációik, amelyekkel szemben a magyar szövetség, az RMDSZ rendre szót emel. Mint írtunk is róla, átnevezték volna Bálványost, illetve a magyarokkal is csókolgattatták volna a román nemzeti zászlót. Az RMDSZ részben azért sürgette a bukaresti kormányválság lezárását és támogatta kívülről is Luca Niculescu kormányának megalakulását, hogy az elmélyülő krízis és egy esetleges előre hozott választás ne hajthassa az AUR malmára a vizet.