Egy, idén év elején végzett vizsgálat során már kiderült, hogy taxikkal szállítják a migránsokat a menekültszállókból, hogy elvigyék őket orvosi vizsgálatokra.

Egy londoni sofőr mesélt arról, hogy cége naponta akár 15 kiszállítást is végzett, ami napi 1000 fontjába került a Belügyminisztériumnak. A leleplezéseket követően a kormány februárban megtiltotta a menedékkérőknek a taxizást.

A múlt héten azonban kiderült, hogy a vidéki Crowborough-ban, Kelet-Sussexben található egykori katonai laktanyában elszállásolt migránsokat adófizetők által finanszírozott minibuszos kirándulásokra küldik a nyugat-sussexi Crawley-be. Az út oda-vissza körülbelül egy óra, kilométereken át az Egyesült Királyság legszebb vidékein. Naponta akár 17 kisbuszt is küldenek a migránsok számára Essexben is, hogy – a helyi reformtanácsosok által „üdülőtábornak” elnevezett – utazásokra vigyék őket.

Hiába a tiltakozások – táborokat nyitnak a migránsoknak angol falvakban

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy angol falu, Piddington lakói a britektől való függetlenség mellett szavaztak egy szimbolikus népszavazáson, miután a kormány egy egykori katonai bázison tervez elhelyezni több mint 1000 migránst.

Fotó: AFP

Egy yorkshire-i falu, Linton-on-Ouse, amelyet a következő Piddingtonként emlegetnek, most szintén válságos helyzetbe került, miután a Munkáspárt bejelentette, hogy akár 1500 migráns költözhet be a faluban lévő egykori légibázisra, ami több mint kétszerese a 600 lakosú település lakosságának. Ráadásul a lakosok azt hitték, hogy a terveket már elvetették, miután a város 2022-ben sikeresen kampányolt a lépés ellen.

Júniusban azonban a kormány bejelentette, hogy a falu szívében található egykori légibázist egy mega migráns táborrá alakítják át a 18 és 65 év közötti férfi menedékkérők számára.

A terv az, hogy legalább három évre 1200-1500 migránst fogadjanak be.

A miniszterek még nem hoztak végleges döntést, de Angela Rayner lakásügyi miniszter csütörtöki jóváhagyása a hasonló tervről az oxfordshire-i Piddingtonban aggodalmat keltett, hogy Linton lesz a következő. Ráadásul Linton-on-Ouse lakói arra is felhívták a figyelmet, hogy Piddingtonnal ellentétben náluk az egykori légibázis pont a falu közepén található, így a hatás súlyosabb lesz – teszi hozzá a Daily Mail.