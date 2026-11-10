Igyál esővizet, üríts zacskóba! Vészhelyzetekre készítik fel a briteket
Áram- és internetkimaradással is számol a vészhelyzeti forgatókönyv. Az Egyesült Királyság „Be Ready” kampánya hatásos, a britek elkezdtek készleteket felhalmozni.
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