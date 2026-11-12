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Megszületett a megállapodás: ismét haza lehet toloncolni a nemkívánatos nigériaiakat

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Visszafogadási megállapodást írt alá Nigéria és az Európai Unió, ami megkönnyítheti az Európában jogszerűtlenül tartózkodó nigériai állampolgárok hazatoloncolását. Noha az érintettek száma nem kiemelkedően magas, 2023-ban mindössze 11 százalékukat sikerült visszaküldeni, 2024-ben pedig 29 százalékukat.

Magyar Nemzet
2026. 11. 12. 12:37
Megszületett a megállapodás: ismét haza lehet toloncolni a nemkívánatos nigériaiakat
Migránsok a franciaországi Calais-nál Fotó: DENIS CHARLET Forrás: AFP
The designated EU Migration Commissioner Magnus Brunner (ÖVP) on Tuesday, 5 November 2024, on the occasion of the hearing before the European Parliament in Brussels. - 20241105_PD10565 (Photo by HANS KLAUS TECHT / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)
Magnus Brunner uniós biztos. Fotó: HANS KLAUS TECHT / APA-PictureDesk

 

A megállapodás értelmében Nigéria vállalja azon állampolgárainak visszafogadását, akiknek elutasították a tartózkodási kérelmét, lejárt a vízumuk, vagy más okból nem jogosultak az EU területén maradni.

Az EU is hasonló vállalást tett azon uniós állampolgárok kapcsán, akik jogszerűtlenül tartózkodnak az afrikai országban. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a hazatérők állampolgárságának ellenőrzését, a nigériai kormány korszerűsíti migrációs és személyazonossági rendszereit. Abuja emellett a hazatérők reintegrációjának támogatását, infrastrukturális segítséget és az Európába irányuló legális migrációs lehetőségek bővítését is szorgalmazza.

Már csak egy kis lépés  

Ahhoz, hogy a megállapodás életbe lépjen, az uniós jóváhagyási eljárás lezárására, azon belül az Európai Parlament jóváhagyására is szükség van. Amennyiben erre sor kerül, a nigériai megállapodás lehet a tizenkilencedik ilyen, jogilag kötelező erejű egyezmény a sorban. Az EU többek között Albániával, Észak-Macedóniával, Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Szerbiával, Moldovával, Pakisztánnal, Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Törökországgal kötött ilyen megállapodást.

A nigériai egyezmény az uniós kitoloncolási politika szempontjából is fontos, hiszen a visszaküldési határozatok végrehajtását akadályozza, ha a származási ország nem működik együtt állampolgárai azonosításában és visszafogadásában. A megállapodás ugyanakkor azt is mutatja, hogy Nigéria a kitoloncolási együttműködést szélesebb migrációs partnerséghez kívánja kötni, amelyben a fejlesztési támogatások és a legális migrációs lehetőségek is szerepet kapnak.

Jelenleg mintegy 260 ezer nigériai állampolgár tartózkodik jogszerűen az uniós tagországokban, a jogcím nélkül tartózkodók pontos száma nem ismert. 2023-ban az uniós tagállamok 11 ezer 120 nigériai állampolgárral szemben hoztak távozási határozatot, közülük azonban mindössze 1 175 főt sikerült visszaküldeni, ami 11 százalékos arányt jelentett. Egy Eurostat-adatokra épülő kutatás szerint 2024-ben ez az arány már 29 százalék volt.

migrációNigériaMagnus Brunnernigériai migránsrepatriációEurópai UnióAbujaMigrációkutató IntézetSzóljon hozzá!

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