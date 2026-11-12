Megszületett a megállapodás: ismét haza lehet toloncolni a nemkívánatos nigériaiakat

Magnus Brunner uniós biztos. Fotó: HANS KLAUS TECHT / APA-PictureDesk

A megállapodás értelmében Nigéria vállalja azon állampolgárainak visszafogadását, akiknek elutasították a tartózkodási kérelmét, lejárt a vízumuk, vagy más okból nem jogosultak az EU területén maradni.

Az EU is hasonló vállalást tett azon uniós állampolgárok kapcsán, akik jogszerűtlenül tartózkodnak az afrikai országban. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a hazatérők állampolgárságának ellenőrzését, a nigériai kormány korszerűsíti migrációs és személyazonossági rendszereit. Abuja emellett a hazatérők reintegrációjának támogatását, infrastrukturális segítséget és az Európába irányuló legális migrációs lehetőségek bővítését is szorgalmazza.

Már csak egy kis lépés

Ahhoz, hogy a megállapodás életbe lépjen, az uniós jóváhagyási eljárás lezárására, azon belül az Európai Parlament jóváhagyására is szükség van. Amennyiben erre sor kerül, a nigériai megállapodás lehet a tizenkilencedik ilyen, jogilag kötelező erejű egyezmény a sorban. Az EU többek között Albániával, Észak-Macedóniával, Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Szerbiával, Moldovával, Pakisztánnal, Örményországgal, Azerbajdzsánnal és Törökországgal kötött ilyen megállapodást.

A nigériai egyezmény az uniós kitoloncolási politika szempontjából is fontos, hiszen a visszaküldési határozatok végrehajtását akadályozza, ha a származási ország nem működik együtt állampolgárai azonosításában és visszafogadásában. A megállapodás ugyanakkor azt is mutatja, hogy Nigéria a kitoloncolási együttműködést szélesebb migrációs partnerséghez kívánja kötni, amelyben a fejlesztési támogatások és a legális migrációs lehetőségek is szerepet kapnak.