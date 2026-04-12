Több mint kétszáz halott egy nigériai légicsapás után, piacot ért találat

Feltehetően legkevesebb kétszáz ember meghalt, amikor egy iszlamista fegyvereseket üldöző nigériai katonai gép légicsapást mért egy falusi piacra az ország északkeleti részén szombat éjjel – közölték vasárnap helyiek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 19:43
Képünk illusztráció Fotó: LIGHT ORIYE TAMUNOTONYE Forrás: AFP
A nigériai légierő azt közölte, hogy a Borno állambeli Jilli-tengelynél a Boko Haram terrorszervezet fegyvereseit ölték meg, de a Reuters hírügynökséghez vasárnap eljuttatott közlemény nem említi a piac elleni támadást.

Nigéria – egy korábbi támadás helyszíne
Fotó: LIGHT ORIYE TAMUNOTONYE / AFP

A támadást a lázadók erősségének számító Bornóval határos Yobe állam egyik falujában követték el. Lawan Zanna Nur Geidam, a helyi önkormányzat tagja, Fuchimeram körzet közösségi vezetője elmondta a Reutersnek, hogy a sebesülteket Yobe és Borno kórházaiba szállították.

Jilliben több mint kétszáz ember halt meg a piacon történt légitámadásban

 – mondta telefoninterjúban.

Másik három lakos és egy nemzetközi segélyszervezet illetékese megerősítette a támadást és az áldozatok számát.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu