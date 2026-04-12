A nigériai légierő azt közölte, hogy a Borno állambeli Jilli-tengelynél a Boko Haram terrorszervezet fegyvereseit ölték meg, de a Reuters hírügynökséghez vasárnap eljuttatott közlemény nem említi a piac elleni támadást.
Több mint kétszáz halott egy nigériai légicsapás után, piacot ért találat
Feltehetően legkevesebb kétszáz ember meghalt, amikor egy iszlamista fegyvereseket üldöző nigériai katonai gép légicsapást mért egy falusi piacra az ország északkeleti részén szombat éjjel – közölték vasárnap helyiek.
A támadást a lázadók erősségének számító Bornóval határos Yobe állam egyik falujában követték el. Lawan Zanna Nur Geidam, a helyi önkormányzat tagja, Fuchimeram körzet közösségi vezetője elmondta a Reutersnek, hogy a sebesülteket Yobe és Borno kórházaiba szállították.
Jilliben több mint kétszáz ember halt meg a piacon történt légitámadásban
– mondta telefoninterjúban.
Másik három lakos és egy nemzetközi segélyszervezet illetékese megerősítette a támadást és az áldozatok számát.
Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
