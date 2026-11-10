Elcsalták volna az uniós csatlakozási népszavazást? E szerint a kormányfő szerint igen + videó

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Robert Fico szerint manipulált lehetett a Szlovákia EU-csatlakozásáról 2003-ban tartott népszavazás. Robert Fico szerint manipulált lehetett a Szlovákia EU-csatlakozásáról 2003-ban tartott népszavazás. Az ő feltételeikkel nálunk nem lett volna sikeres a referendum.

Szőcs László
2026. 11. 10. 12:07
Elcsalták volna az uniós csatlakozási népszavazást? E szerint a kormányfő szerint igen + videó
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Szlováki referendum
Júliusban még aranykáddal is meg akarták dobni a részvételi kedvet. Fotó: Facebook/Demokrati 2023

2023-ban például a szavazópolgárok 28 százalékának érdeklődését sem keltette fel, hogy az alkotmány módosításáról dönthet. 

Nálunk nem ment volna 

Érdekesség: a szlovákiai feltételek mellett nálunk nem lett volna érvényes az ugyanerről szóló népszavazás; igaz, az eltérő kritérium a kampány dinamikáját is megváltoztathatta volna. 

A 2003-as magyarországi EU-referendumon a polgárok 45,62 százaléka vett részt, viszont nem is volt érvényességi küszöb, hanem az összes választópolgár legalább 25 százalékának kellett azonos, érvényes választ adnia. A csatlakozást támogatók aránya 83,76 százalék, számuk 3 millió 056 027 fő volt.

 

Robert FicoSzlovákianépszavazásSzóljon hozzá!

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