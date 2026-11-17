Miközben a világ vezetői és klímapolitikusai a törökországi Antalyában tanácskoznak a bolygó jövőjéről, a tudományos előrejelzések egyre kijózanítóbb képet festenek. Az 1,5 Celsius-fokos felmelegedési határ betartása gyakorlatilag elérhetetlenné vált, a szakértők szerint pedig már az a legfontosabb kérdés, mekkora lesz a túllépés, és van-e még esély a későbbi visszatérésre.
A felmelegedés következményei már most is érzékelhetők: egyre gyakoribbak és intenzívebbek a hőhullámok, súlyosbodnak az aszályok, pusztítóbbá válhatnak az árvizek, miközben a gleccserek és a jégtakarók olvadása a tengerszint emelkedését gyorsítja.
A klímatudósok szerint az 1,5 fokos cél feladása ezért nem jelentheti a klímavédelem feladását. A különbség 1,5 és 2 fok között ugyanis korántsem elhanyagolható: minden további tizedfok növeli a szélsőséges időjárási események kockázatát, és újabb ökológiai rendszereket sodorhat a pusztulás szélére.
Az antalyai klímacsúcs így különös ellentmondás közepette zajlik. Miközben a politikai vezetők újabb vállalásokról és nemzetközi együttműködésről tárgyalnak, a világ egyre inkább egy olyan jövőre készül, amelyben a párizsi egyezmény legambiciózusabb célja már nem tartható. A valódi kérdés most az, hogy a nemzetközi közösség képes lesz-e megakadályozni a még súlyosabb forgatókönyveket. A bolygó jövőjéről szóló döntések ugyanis nem a konferenciák zárónyilatkozataiban, hanem a következő évek tényleges kibocsátáscsökkentésében dőlnek el.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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