A klímatudósok szerint az 1,5 fokos cél feladása ezért nem jelentheti a klímavédelem feladását. A különbség 1,5 és 2 fok között ugyanis korántsem elhanyagolható: minden további tizedfok növeli a szélsőséges időjárási események kockázatát, és újabb ökológiai rendszereket sodorhat a pusztulás szélére.

Az antalyai klímacsúcs így különös ellentmondás közepette zajlik. Miközben a politikai vezetők újabb vállalásokról és nemzetközi együttműködésről tárgyalnak, a világ egyre inkább egy olyan jövőre készül, amelyben a párizsi egyezmény legambiciózusabb célja már nem tartható. A valódi kérdés most az, hogy a nemzetközi közösség képes lesz-e megakadályozni a még súlyosabb forgatókönyveket. A bolygó jövőjéről szóló döntések ugyanis nem a konferenciák zárónyilatkozataiban, hanem a következő évek tényleges kibocsátáscsökkentésében dőlnek el.