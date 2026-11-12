Írország segíthet az orosz hadigépezetnek: Zelenszkij saját drónjait adná el a „bűnös" Dublinnak

Micheál Martin és Volodimir Zelenszkij Dublinban. Fotó: PAUL FAITH / AFP

Az újra Írországba érkező Zelenszkij szerdán újfent találkozott Micheál Martinnal, és megköszönte, hogy Dublin támogatja Ukrajna harcát Oroszország ellen. A két vezető lehetségesnek nevezte, hogy közösen fognak drónokat fejleszteni és gyártani, amely jelenleg Ukrajna egyik legfőbb exportcikke. A drónok rendkívül fontos szerepet játszanak a modern háborúkban, az elmúlt négy év harcai pedig fontos tesztlehetőséget jelentettek Ukrajna számára, hogy éles helyzetben próbálhassák ki legújabb fejlesztéseiket. Az ukrán drónok elárasztották a nemzetközi piacokat, így a külföldről érkező támogatás egy részét is erre az iparágra fordítják. Írország szerint az ukrán drónok segíthetnek a tengeri szakaszok jobb védelmében.