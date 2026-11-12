Írország segíthet az orosz hadigépezetnek: Zelenszkij saját drónjait adná el a „bűnös" Dublinnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy Oroszországba timföldet szállító 120 méteres teherhajó vár Írországban kihajózásra. A Shannon folyó torkolatában várakozó Karin nevű hajó rakománya az orosz fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen vegyület, miközben épp Dublinban gyűlnek össze az európai vezetők és a hozzájuk csatlakozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy tovább erősítsék az ukrán harci készültségét anyagi és technológiai segítség nyújtásával.

Sitkei Levente
2026. 11. 12. 11:13
Írország segíthet az orosz hadigépezetnek: Zelenszkij saját drónjait adná el a „bűnös" Dublinnak
Fotó: AARON CHOWN Forrás: POOL
Micheál Martin és Volodimir Zelenszkij Dublinban.
Micheál Martin és Volodimir Zelenszkij Dublinban. Fotó: PAUL FAITH / AFP

Az újra Írországba érkező Zelenszkij szerdán újfent találkozott Micheál Martinnal, és megköszönte, hogy Dublin támogatja Ukrajna harcát Oroszország ellen. A két vezető lehetségesnek nevezte, hogy közösen fognak drónokat fejleszteni és gyártani, amely jelenleg Ukrajna egyik legfőbb exportcikke. A drónok rendkívül fontos szerepet játszanak a modern háborúkban, az elmúlt négy év harcai pedig fontos tesztlehetőséget jelentettek Ukrajna számára, hogy éles helyzetben próbálhassák ki legújabb fejlesztéseiket. Az ukrán drónok elárasztották a nemzetközi piacokat, így a külföldről érkező támogatás egy részét is erre az iparágra fordítják. Írország szerint az ukrán drónok segíthetnek a tengeri szakaszok jobb védelmében.

ÍrországUkrajnafegyvergyártásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpetőfi

Költői kérdés

Pilhál György avatarja

Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu