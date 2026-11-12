Az újra Írországba érkező Zelenszkij szerdán újfent találkozott Micheál Martinnal, és megköszönte, hogy Dublin támogatja Ukrajna harcát Oroszország ellen. A két vezető lehetségesnek nevezte, hogy közösen fognak drónokat fejleszteni és gyártani, amely jelenleg Ukrajna egyik legfőbb exportcikke. A drónok rendkívül fontos szerepet játszanak a modern háborúkban, az elmúlt négy év harcai pedig fontos tesztlehetőséget jelentettek Ukrajna számára, hogy éles helyzetben próbálhassák ki legújabb fejlesztéseiket. Az ukrán drónok elárasztották a nemzetközi piacokat, így a külföldről érkező támogatás egy részét is erre az iparágra fordítják. Írország szerint az ukrán drónok segíthetnek a tengeri szakaszok jobb védelmében.
Írország segíthet az orosz hadigépezetnek: Zelenszkij saját drónjait adná el a „bűnös" Dublinnak
Egy Oroszországba timföldet szállító 120 méteres teherhajó vár Írországban kihajózásra. A Shannon folyó torkolatában várakozó Karin nevű hajó rakománya az orosz fegyvergyártáshoz nélkülözhetetlen vegyület, miközben épp Dublinban gyűlnek össze az európai vezetők és a hozzájuk csatlakozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy tovább erősítsék az ukrán harci készültségét anyagi és technológiai segítség nyújtásával.
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