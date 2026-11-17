Az amerikai igazságügyi minisztérium főfelügyelője 2023-as jelentésében súlyos intézményi mulasztásokat tárt fel, de nem talált bizonyítékot emberölésre. A New York-i orvosszakértői hivatal most is kitart az öngyilkosság megállapítása mellett.

Maxwell szerepe

Az ügy másik kulcsszereplője Epstein egykori bizalmasa, Ghislaine Maxwell. A brit „társasági hölgyet” — Robert Maxwell, a magyar médiaérdekeltségéről is jól ismert mágnás lányát — 2021-ben öt vádpontban bűnösnek találták, amiért kiskorú lányokat szervezett be és készített elő Epstein szexuális visszaéléseihez. Húszéves börtönbüntetését tölti; az amerikai legfelsőbb bíróság 2025-ben elutasította fellebbezésének tárgyalását.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein. Fotó: LAURA CAVANAUGH / GETTY IMAGES

Epstein halála így nemcsak egy súlyos szexuális bűncselekmény-sorozat lezáratlan fejezete, hanem az amerikai igazságszolgáltatásba vetett bizalom próbája is. Freeman állításai új vizsgálatot indokolhatnak, de a gyilkosság tényét egyelőre sem bíróság, sem hatóság nem állapította meg.