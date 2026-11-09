Ceuta után a Kanári-szigetek fuldoklik a migránsáradattól, az embercsempészek egyre veszélyesebb útvonalakon működnek

Ismét egy életveszélyes útvonal
Az átkelés életveszélyes a migránsok számára: egy bevándorlókat szállító hajó már felborult – legalább 39 halott van. A spanyol hatóságok azonban még több halálesetre figyelmeztetnek a veszélyes atlanti útvonalon – írja a Bild német lap összefoglalójában.
A szenegáli belügyminisztérium szintén azt közölte, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább fog emelkedni, és a Kanári-szigetek regionális kormánya is osztja ezt az aggodalmat.
Miután Szenegál, Mauritánia és Marokkó is bejelentette, hogy fokozták az ellenőrzést partjaiknál, a csempészek hajói egyre délebbről indulnak, így az átkelés még hosszabb és veszélyesebb.