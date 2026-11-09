Ceuta után a Kanári-szigetek fuldoklik a migránsáradattól, az embercsempészek egyre veszélyesebb útvonalakon működnek

CANARIES DEMAND EMERGENCY MIGRATION MEASURES RTVE Canarias reported that seven Spanish ministries, the Canary Islands government and El Hierro's island council will meet in Madrid on Tuesday over the boat arrivals on El Hierro, with regional president Fernando Clavijo bringing eight urgent proposals. ABC reported that more than 6,000 people have reached the islands in the first days of November. — Britain First (@BFirstParty) November 9, 2026

Ismét egy életveszélyes útvonal

Az átkelés életveszélyes a migránsok számára: egy bevándorlókat szállító hajó már felborult – legalább 39 halott van. A spanyol hatóságok azonban még több halálesetre figyelmeztetnek a veszélyes atlanti útvonalon – írja a Bild német lap összefoglalójában.

A szenegáli belügyminisztérium szintén azt közölte, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább fog emelkedni, és a Kanári-szigetek regionális kormánya is osztja ezt az aggodalmat.

Miután Szenegál, Mauritánia és Marokkó is bejelentette, hogy fokozták az ellenőrzést partjaiknál, a csempészek hajói egyre délebbről indulnak, így az átkelés még hosszabb és veszélyesebb.