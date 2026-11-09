Ceuta után a Kanári-szigetek fuldoklik a migránsáradattól, az embercsempészek egyre veszélyesebb útvonalakon működnek

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Spanyolországban ismét óriási a feszültség a migránsok tömeges érkezése miatt. Ceuta után most a Kanári-szigetekre érkezett alig egy hét alatt több mint hatezer migráns. El Hierro szigete újabb inváziót él át.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 09. 18:04
Ceuta után a Kanári-szigetek fuldoklik a migránsáradattól, az embercsempészek egyre veszélyesebb útvonalakon működnek
Illusztráció Fotó: SABINE JACOB Forrás: NurPhoto

Ismét egy életveszélyes útvonal

Az átkelés életveszélyes a migránsok számára: egy bevándorlókat szállító hajó már felborult – legalább 39 halott van. A spanyol hatóságok azonban még több halálesetre figyelmeztetnek a veszélyes atlanti útvonalon – írja a Bild német lap összefoglalójában. 

A szenegáli belügyminisztérium szintén azt közölte, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább fog emelkedni, és a Kanári-szigetek regionális kormánya is osztja ezt az aggodalmat. 

Miután Szenegál, Mauritánia és Marokkó is bejelentette, hogy fokozták az ellenőrzést partjaiknál, a csempészek hajói egyre délebbről indulnak, így az átkelés még hosszabb és veszélyesebb. 

kanári-szigetekspanyolországmigránsSzóljon hozzá!

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