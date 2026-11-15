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Felakaszthatják a kereszténygyilkosokat — előzőleg éveken át moratórium tiltotta a halálbüntetést

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Az Iszlám Állam vállalta magára a támadást a közel-keleti országban.

Magyar Nemzet
2026. 11. 15. 13:56
Felakaszthatják a kereszténygyilkosokat — előzőleg éveken át moratórium tiltotta a halálbüntetést
Az egyik áldozat temetése a jordániai Karakban Fotó: Alaa Al Sukhni Forrás: REUTERS
AL-KARAK, JORDAN - OCTOBER 25: Mourners attend a funeral service held at St. George Church for nine people who lost their lives in an armed attack on the Hamud Church in the village of Hamud, Al-Karak governorate, Jordan, on October 25, 2026. Salaheddin Mohamad / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Az áldozatok temetése. Fotó: Salaheddin Mohamad / X02934

Jordánia — ahol mintegy 2-300 ezer keresztény él — ugyanakkor nem azonosítható a térség vallási konfliktusok sújtotta államaival. A monarchia a Közel-Kelet egyik stabilabb országa, ahol a keresztény közösségek – különösen az ortodoxok és a katolikusok – hagyományosan jelen vannak, és általában viszonylagos vallásszabadságot élveznek. A közbiztonság is kedvezőbb a régió több más országához képest, bár a szíriai határvidék és a térség feszültségei valós biztonsági kockázatot jelentenek. II. Abdullah király köszönetet mondott országa biztonsági szolgálatainak, hogy a „végsőkig” üldözték a merénylőket. A kis közel-keleti országban 2006 és 2014 között moratóriumot hirdettek a halálbüntetésre, az utolsó ismert állami kivégzést pedig 2021-ben hajtották végre.  

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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