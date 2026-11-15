Felakaszthatják a kereszténygyilkosokat — előzőleg éveken át moratórium tiltotta a halálbüntetést

Az áldozatok temetése. Fotó: Salaheddin Mohamad / X02934

Jordánia — ahol mintegy 2-300 ezer keresztény él — ugyanakkor nem azonosítható a térség vallási konfliktusok sújtotta államaival. A monarchia a Közel-Kelet egyik stabilabb országa, ahol a keresztény közösségek – különösen az ortodoxok és a katolikusok – hagyományosan jelen vannak, és általában viszonylagos vallásszabadságot élveznek. A közbiztonság is kedvezőbb a régió több más országához képest, bár a szíriai határvidék és a térség feszültségei valós biztonsági kockázatot jelentenek. II. Abdullah király köszönetet mondott országa biztonsági szolgálatainak, hogy a „végsőkig” üldözték a merénylőket. A kis közel-keleti országban 2006 és 2014 között moratóriumot hirdettek a halálbüntetésre, az utolsó ismert állami kivégzést pedig 2021-ben hajtották végre.