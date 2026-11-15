Jordánia — ahol mintegy 2-300 ezer keresztény él — ugyanakkor nem azonosítható a térség vallási konfliktusok sújtotta államaival. A monarchia a Közel-Kelet egyik stabilabb országa, ahol a keresztény közösségek – különösen az ortodoxok és a katolikusok – hagyományosan jelen vannak, és általában viszonylagos vallásszabadságot élveznek. A közbiztonság is kedvezőbb a régió több más országához képest, bár a szíriai határvidék és a térség feszültségei valós biztonsági kockázatot jelentenek. II. Abdullah király köszönetet mondott országa biztonsági szolgálatainak, hogy a „végsőkig” üldözték a merénylőket. A kis közel-keleti országban 2006 és 2014 között moratóriumot hirdettek a halálbüntetésre, az utolsó ismert állami kivégzést pedig 2021-ben hajtották végre.
Felakaszthatják a kereszténygyilkosokat — előzőleg éveken át moratórium tiltotta a halálbüntetést
Az Iszlám Állam vállalta magára a támadást a közel-keleti országban.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en