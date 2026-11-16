22 millió ember személyes adata szivárgott ki a postát ért kibertámadás miatt

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Franciaország történetének egyik legnagyobb adatszivárgása történt, miután hackerek feltörték a francia posta digitális leányvállalatát, a Maileva platformot, és 22 millió ember személyes adatait tulajdonították el. Az áldozatok többsége nem közvetlen ügyfele a cégnek, hanem olyan lakosok, bérlők és kórházi páciensek, akiknek hivatalos leveleit vagy fizetési felszólításait a szolgáltatón keresztül kézbesítették.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 16. 10:03
Egyre több kibertámadás éri az európai országokat
Egyre több kibertámadás éri az európai országokat Fotó: MOUNEB TAIM Forrás: ANADOLU

A csalók a következő hetekben könnyen kiadhatják magukat kórházaknak, közüzemi szolgáltatóknak vagy lakáskezelőknek, hogy hitelesnek tűnő postai levelekkel, SMS-ekkel vagy telefonhívásokkal csaljanak ki pénzt és banki adatokat az érintettektől.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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