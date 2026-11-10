„Elég!” – Merz egyetlen kézmozdulattal intézte el Magyar Pétert

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A német kancellár már nem akarta folytatni a sajtótájékoztatót. Bár Magyar Péter még beszélt, Friedrich Merz rövidre zárta az eseményt.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 10. 16:39
„Elég!” – Merz egyetlen kézmozdulattal intézte el Magyar Pétert

 

Magyar Péterfriedrich merzminiszterelnök

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Pilhál György
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Platói szerelem

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Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

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