Merz egész Európát megzsarolja Ukrajnáért – Bécsből is nekimentek a német kancellárnak, és Magyarországgal példálóztak

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Keményen bírálta Friedrich Merz német kancellár költségvetési politikáját az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ). A Patrióták Európáért európai parlamenti frakciójához tartozó osztrák jobboldali párt szerint a német kormányfő blokkolja a következő hétéves uniós büdzsét, hogy újabb tízmilliárdokat csikarjon ki a tagállamokból Kijev finanszírozására – miközben a közép-európai országok gazdasága a drágulással küzd.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 12. 15:58
Friedrich Merz nem enged abból, hogy minden uniós tagállam pénzügyi felelősséget vállaljon Ukrajna háborújáért
Friedrich Merz nem enged abból, hogy minden uniós tagállam pénzügyi felelősséget vállaljon Ukrajna háborújáért Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP

A képviselő számításai szerint így az európai országokhoz és a gazdákhoz jutó tényleges pénz a jelenlegi 1250 milliárd eurós szint alá is bezuhanhat. Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke pedig korábban lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta: az uniós klímapolitikai és háborús prioritások miatt folyamatosan csökkennek a hagyományos agrárágazatok forrásai, miközben a brüsszeli bürokrácia új adókkal terhelné az európai családokat, és egyre több tagállami jogkört vonna magához.

Miközben Ausztriában elszállt a drágulás és zsugorodik a gazdaság, az FPÖ szerint a bécsi, berlini és brüsszeli politikai elit egyetlen prioritást ismer: mindent Ukrajnáért.

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