Merz egész Európát megzsarolja Ukrajnáért – Bécsből is nekimentek a német kancellárnak, és Magyarországgal példálóztak

A képviselő számításai szerint így az európai országokhoz és a gazdákhoz jutó tényleges pénz a jelenlegi 1250 milliárd eurós szint alá is bezuhanhat. Gál Kinga, a Patrióták Európáért alelnöke pedig korábban lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta: az uniós klímapolitikai és háborús prioritások miatt folyamatosan csökkennek a hagyományos agrárágazatok forrásai, miközben a brüsszeli bürokrácia új adókkal terhelné az európai családokat, és egyre több tagállami jogkört vonna magához.

Miközben Ausztriában elszállt a drágulás és zsugorodik a gazdaság, az FPÖ szerint a bécsi, berlini és brüsszeli politikai elit egyetlen prioritást ismer: mindent Ukrajnáért.