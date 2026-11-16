Nem értenek egyet a szövetségesek, önmagán spórol a NATO — elmarad a csúcstalálkozó is

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Sokan már Trump távozására bazíroznak, de az még két év.

Szőcs László
2026. 11. 16. 13:26
Nem értenek egyet a szövetségesek, önmagán spórol a NATO — elmarad a csúcstalálkozó is
Mark Rutte NATO-főtitkár és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
NATO flag is seen during 18th European Economic Congress at the International Congress Centre in Katowice, Poland on April 22, 2026. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Várják a váltást a Fehér Házban 

A belső feszültségeket tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök többször bírálta az európai szövetségeseket, amiért szerinte nem vállalnak elegendő részt a közös terhekből, és nem támogatták megfelelően a NATO közös költségeinek 15, katonai kiadásainak viszont 60 százalékát fizető Egyesült Államok iráni fellépését. A szövetség így egyelőre nemcsak a közös stratégia kialakításával, hanem saját politikai egységének megőrzésével is küzd — számos tagállami vezető pedig alig leplezetten várja, hogy 2029 januárjában Trump után valaki más költözzön a Fehér Házba. 

NATOAlbániaMark RuttecsúcstalálkozóDonald TrumpEdi Ramaatlanti szövetségSzóljon hozzá!

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