Nem értenek egyet a szövetségesek, önmagán spórol a NATO — elmarad a csúcstalálkozó is

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Várják a váltást a Fehér Házban

A belső feszültségeket tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök többször bírálta az európai szövetségeseket, amiért szerinte nem vállalnak elegendő részt a közös terhekből, és nem támogatták megfelelően a NATO közös költségeinek 15, katonai kiadásainak viszont 60 százalékát fizető Egyesült Államok iráni fellépését. A szövetség így egyelőre nemcsak a közös stratégia kialakításával, hanem saját politikai egységének megőrzésével is küzd — számos tagállami vezető pedig alig leplezetten várja, hogy 2029 januárjában Trump után valaki más költözzön a Fehér Házba.