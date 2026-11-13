Németország nem önzetlen: Berlinbe jut az Ukrajnának szánt támogatás

Német légvédelmi üteg. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Merz igyekezete érthető annak fényében, hogy Németország nagyon súlyos gazdasági válsággal küzd, évek óta szinte semmiféle növekedést nem tudott produkálni,

ez pedig kihat a németországi életszínvonal csökkenésére és a kancellár és pártja népszerűségére.

Merz elutasítottsága már 80 százalék fölötti, amelyet szinte lehetetlen megfelelően kozmetikázni, ugyanakkor a következő választás csak 2029-ben esedékes Németországban.

A legújabb uniós szankciós csomagban helyet fognak kapni a kriptovaluták elleni eljárások, bizonyos cégek és személyek elleni intézkedések, valamint a tervek szerint a sportolók további szankcionálása is. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint "Putyin egy diktátor, neki mindegy, hányan halnak meg a harcmezőn, csak a nagy sporteseményeken aratott győzelmek érdeklik".