Németország nem önzetlen: Berlinbe jut az Ukrajnának szánt támogatás

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A következő, Oroszországot célzó uniós szankciós csomagot a november végi európai tanácsülés előtt összeállítja az Európai Bizottság, mondta Ursula von der Leyen, a testület elnöke. Az uniós vezetők a tervezettől eltérően sokat fognak pénteken Dublinban tárgyalni az orosz-ukrán háborúról, főleg az Ukrajnát érintő finanszírozásról, amellyel lényegében Németországot és a nagy bajban levő Friedrich Merz kancellárt segítik.

Sitkei Levente
2026. 11. 13. 8:05
Németország nem önzetlen: Berlinbe jut az Ukrajnának szánt támogatás
Fotó: EMMANUELE CONTINI Forrás: NurPhoto
Német légvédelmi üteg.
Német légvédelmi üteg. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Merz igyekezete érthető annak fényében, hogy Németország nagyon súlyos gazdasági válsággal küzd, évek óta szinte semmiféle növekedést nem tudott produkálni, 

ez pedig kihat a németországi életszínvonal csökkenésére és a kancellár és pártja népszerűségére.

Merz elutasítottsága már 80 százalék fölötti, amelyet szinte lehetetlen megfelelően kozmetikázni, ugyanakkor a következő választás csak 2029-ben esedékes Németországban. 

A legújabb uniós szankciós csomagban helyet fognak kapni a kriptovaluták elleni eljárások, bizonyos cégek és személyek elleni intézkedések, valamint a tervek szerint a sportolók további szankcionálása is. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint "Putyin egy diktátor, neki mindegy, hányan halnak meg a harcmezőn, csak a nagy sporteseményeken aratott győzelmek érdeklik". 

NémetországUkrajnaFriedrich MerzSzóljon hozzá!

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