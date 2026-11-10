Trump: pozitív lendületben az iráni háború befejezése, Teheránt lefejeztük
Az amerikai elnök hosszú távú megoldást keres arra, hogy Irán nukleáris programja ne jelentsen fenyegetést. Donald Trump azt is hangsúlyozta, Amerika fel van készülve, és készen áll a bevetésre, ha szükséges.
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