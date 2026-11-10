Trump: pozitív lendületben az iráni háború befejezése, Teheránt lefejeztük

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Az amerikai elnök hosszú távú megoldást keres arra, hogy Irán nukleáris programja ne jelentsen fenyegetést. Donald Trump azt is hangsúlyozta, Amerika fel van készülve, és készen áll a bevetésre, ha szükséges.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 10. 8:48
Trump: pozitív lendületben az iráni háború befejezése, Teheránt lefejeztük
Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald TrumpIránEgyesült ÁllamokSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekplató

Platói szerelem

Pilhál György avatarja

Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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