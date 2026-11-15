Videón az űrtörténelmi bravúr a SpaceX-nél: huszonkét óra után a levegőben kapták el a Földre visszatérő Starshipet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Először sikerült a levegőben elkapni egy Föld körüli pályáról visszatérő űrhajót: Elon Musk vállalata, a SpaceX texasi indítótornyának óriási mechanikus karjai szombaton sikeresen rögzítették a Starship felső fokozatát. A huszonkét órás tesztrepülés során az űrhajó huszonhat Starlink műholdat állított pályára, a hordozórakéta azonban a felszállás után nem sokkal hajtóműhiba miatt a tengerbe csapódott.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 15. 18:06
Űrtörténelmet írt Elon Musk cége
Űrtörténelmet írt Elon Musk cége Fotó: RICARDO ARDUENGO Forrás: AFP

A teljes újrafelhasználhatóság kulcsfontosságú a vállalat gazdasági modellje és az amerikai űrprogram szempontjából is. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA több milliárd dolláros szerződés keretében bízta meg a SpaceX-et azzal, hogy a Starship egyik változatával juttassa el az Artemis-program űrhajósait a Hold felszínére még ebben az évtizedben. Jared Isaacman, a NASA vezetője szinte varázslatosnak nevezte a szombati landolást, amely Elon Musk távlati célját, a Mars-utazások költségeinek drasztikus csökkentését is közelebb hozta.

SpaceXElon MuskűrkutatásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Egy hibátlan bejegyzés!

Bayer Zsolt avatarja

Azért a Facebookon sem mindenki hülye. Itt van például egy hibátlan, tökéletes eszmefuttatás…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu