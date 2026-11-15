Videón az űrtörténelmi bravúr a SpaceX-nél: huszonkét óra után a levegőben kapták el a Földre visszatérő Starshipet

A teljes újrafelhasználhatóság kulcsfontosságú a vállalat gazdasági modellje és az amerikai űrprogram szempontjából is. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA több milliárd dolláros szerződés keretében bízta meg a SpaceX-et azzal, hogy a Starship egyik változatával juttassa el az Artemis-program űrhajósait a Hold felszínére még ebben az évtizedben. Jared Isaacman, a NASA vezetője szinte varázslatosnak nevezte a szombati landolást, amely Elon Musk távlati célját, a Mars-utazások költségeinek drasztikus csökkentését is közelebb hozta.