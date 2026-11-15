A teljes újrafelhasználhatóság kulcsfontosságú a vállalat gazdasági modellje és az amerikai űrprogram szempontjából is. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA több milliárd dolláros szerződés keretében bízta meg a SpaceX-et azzal, hogy a Starship egyik változatával juttassa el az Artemis-program űrhajósait a Hold felszínére még ebben az évtizedben. Jared Isaacman, a NASA vezetője szinte varázslatosnak nevezte a szombati landolást, amely Elon Musk távlati célját, a Mars-utazások költségeinek drasztikus csökkentését is közelebb hozta.
Videón az űrtörténelmi bravúr a SpaceX-nél: huszonkét óra után a levegőben kapták el a Földre visszatérő Starshipet
Először sikerült a levegőben elkapni egy Föld körüli pályáról visszatérő űrhajót: Elon Musk vállalata, a SpaceX texasi indítótornyának óriási mechanikus karjai szombaton sikeresen rögzítették a Starship felső fokozatát. A huszonkét órás tesztrepülés során az űrhajó huszonhat Starlink műholdat állított pályára, a hordozórakéta azonban a felszállás után nem sokkal hajtóműhiba miatt a tengerbe csapódott.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en