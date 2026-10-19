Egy kitelepített színésznő sorsa és a vidék forradalma – így elevenedik meg 1956 a Skanzenben

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A kommunista diktatúra által kitelepített színésznő, Déry Sári megrendítő története is megelevenedik a szentendrei Skanzenben október 23-án. A forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján a múzeum a vidéki Magyarország kevésbé ismert 1956-os eseményeit idézi fel. A látogatókat történelmi jelenetekkel, tematikus sétával, korabeli játékokkal és családi programokkal várják.

Viland Gabriella
2026. 10. 19. 5:20
A rendezvény egyik legmegrendítőbb története Déry Sári színésznő sorsát idézi fel. Fotó: Szentendrei Skanzen

Gyöngyöstől Márianosztráig – a forradalom vidéki történetei

A Skanzen programjában a vidéki forradalom eseményei is hangsúlyos szerepet kapnak. A vidék forradalma című tematikus sétán Gyöngyöstől Márianosztráig elevenednek meg az 1956-os történések. A 13 órakor kezdődő túrát Szegedy-Kloska Tamás, a múzeum megbízott tudományos és örökségigazgatója vezeti. A különböző tájegységekben berendezett, házról házra bejárható kisebb kiállítások a forradalom helyi eseményeit mutatják be. A látogatók megismerhetik többek között a márianosztrai foglyok szabadulásának történetét, a váci püspök kiszabadulását, valamint a gyöngyösi forradalmi eseményeket. A bemutatók a Dunántúlra is kitekintenek: a bányásztüntetésektől a menekülésig több olyan történetet idéznek fel, amely a forradalom vidéki eseményeinek sokféleségét érzékelteti. A Skanzen részletes programjában szereplő történetek arra is emlékeztetnek, hogy 1956 nem kizárólag a fővárosi utcákon zajló fegyveres harcokról szólt. A vidéki közösségek saját környezetükben élték át a forradalmi változásokat, és a helyi események is hozzátartoztak az országos szabadságküzdelemhez.

Korabeli járművek és családi emlékek

A történelmi programok mellett az ötvenes évek mindennapjait is felidézik Szentendrén. A látogatók kipróbálhatják a korabeli játékokat, gombfocizhatnak az Aranycsapat játékosait megidéző figurákkal, valamint zászlót, kitűzőt és emlékfüzetet készíthetnek. A kézműves foglalkozások között rongybaba-, svájcisapka- és montázskészítés is szerepel. A Duna-menti Katonai Hagyományőrző Egyesület interaktív bemutatóval készül, amelynek részeként korabeli járműveket is megismerhetnek az érdeklődők.

A családi emlékezet kérdésével foglalkozik az Ami bennünk maradt – Kimondatlan történeteink című beszélgetős játék. A program azt járja körül, hogyan öröklődnek tovább a családokban az elhallgatott történetek, a személyes veszteségek és az 1956-hoz kapcsolódó emlékek.

A hetvenedik évfordulóra összeállított rendezvény így a történelmi események mellett az egyéni sorsokra is figyelmet fordít. Arra, hogyan éltek az emberek a diktatúra éveiben, milyen sérelmeket hordozott a vidéki társadalom, és miként változtatta meg életüket 1956 ősze. Az ’56 vidéken című rendezvényt október 23-án, pénteken 9 és 17 óra között tartják a szentendrei Skanzenben.

 

skanzendéry sáritörténetSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Nem klubkérdés

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Csak szólok, ha már a tanácsadók elmulasztották: túl nagy falat lesz a Ferencváros.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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