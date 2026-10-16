Újra összehangolják a kamerákat Szegeden: elstartolt a nevezés az '56-os forradalmat felvevő Oscar-díjas magyar operatőrről elnevezett filmfesztiválra

A magyar operatőriskola ünnepe

A szegedi seregszemlén visszatér a közönségkedvenc Magyar Operatőrök Hete is, amely az elmúlt három év hazai filmtermésének legjavából válogat, és amelynek keretében a HCA nyújt át különleges szakmai elismerést.

A versenyfilmek vetítésén túl a szegedi Belvárosi Mozi látogatói gazdag kísérőprogramokra – kitekintő vetítésekre, kerekasztal-beszélgetésekre és közönségtalálkozókra – is számíthatnak, így május elején Szeged ismét a hazai és nemzetközi mozgóképkészítés fővárosává válik.