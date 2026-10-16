Újra összehangolják a kamerákat Szegeden: elstartolt a nevezés az '56-os forradalmat felvevő Oscar-díjas magyar operatőrről elnevezett filmfesztiválra

A magyar operatőriskola ünnepe
A szegedi seregszemlén visszatér a közönségkedvenc Magyar Operatőrök Hete is, amely az elmúlt három év hazai filmtermésének legjavából válogat, és amelynek keretében a HCA nyújt át különleges szakmai elismerést.
A versenyfilmek vetítésén túl a szegedi Belvárosi Mozi látogatói gazdag kísérőprogramokra – kitekintő vetítésekre, kerekasztal-beszélgetésekre és közönségtalálkozókra – is számíthatnak, így május elején Szeged ismét a hazai és nemzetközi mozgóképkészítés fővárosává válik.
Zsigmond Vilmos nem csupán rögzítette az eseményeket, ő festett a fénnyel. Caravaggio és Rembrandt látásmódját ültette át a filmvászonra. Az 1970-es években az új Hollywood meghatározó alakjává vált. Felvevőgépének lencséin keresztül vált klasszikussá Sharon Stone, Jack Nicholson, Mel Gibson, Susan Sarandon, Christopher Walken és Richard Dreyfuss számos híres alakítása. Pályafutása csúcsát a Steven Spielberggel való közös munka, a Harmadik típusú találkozások (1977) jelentette, amelyért elnyerte az Oscar-díjat.