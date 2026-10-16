Újra összehangolják a kamerákat Szegeden: elstartolt a nevezés az '56-os forradalmat felvevő Oscar-díjas magyar operatőrről elnevezett filmfesztiválra

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A fények és árnyékok mestere előtt tisztelegve idén is keresik a legjobb filmes alkotásokat. Az Oscar-díjas operatőr szellemi öröksége a Belvárosi Moziban él tovább, ahol a világ fiatal tehetségei és a hazai szakma legjobbjai találkoznak.

Balázs D. Attila
2026. 10. 16. 16:25
Zsigmond Vilmos
Zsigmond Vilmos Forrás: Origo

A magyar operatőriskola ünnepe 

A szegedi seregszemlén visszatér a közönségkedvenc Magyar Operatőrök Hete is, amely az elmúlt három év hazai filmtermésének legjavából válogat, és amelynek keretében a HCA nyújt át különleges szakmai elismerést. 

A versenyfilmek vetítésén túl a szegedi Belvárosi Mozi látogatói gazdag kísérőprogramokra – kitekintő vetítésekre, kerekasztal-beszélgetésekre és közönségtalálkozókra – is számíthatnak, így május elején Szeged ismét a hazai és nemzetközi mozgóképkészítés fővárosává válik.

Zsigmond Vilmos nem csupán rögzítette az eseményeket, ő festett a fénnyel. Caravaggio és Rembrandt látásmódját ültette át a filmvászonra. Az 1970-es években az új Hollywood meghatározó alakjává vált. Felvevőgépének lencséin keresztül vált klasszikussá Sharon Stone, Jack Nicholson, Mel Gibson, Susan Sarandon, Christopher Walken és Richard Dreyfuss számos híres alakítása. Pályafutása csúcsát a Steven Spielberggel való közös munka, a Harmadik típusú találkozások (1977) jelentette, amelyért elnyerte az Oscar-díjat. 

 

zsigmond vilmos nemzetközi filmfesztiválszegedhcamoziSzóljon hozzá!

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