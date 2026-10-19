A Budapestre került tárgyak közül számos darab a Walter Rózsi-villában rendezett Breuer, Goldfinger és más magyarok – Brutalista építészetünk itthon és odaát című kiállításon is látható. A december 20-ig látogatható tárlat a brutalizmus magyarországi emlékeit is bemutatja, így Breuer nemzetközi életművét szélesebb építészettörténeti összefüggésbe helyezi. Az új kötet a Walter Rózsi-villában, több budapesti könyvesboltban, valamint a kedveslaszlo.hu oldalon vásárolható meg.
A csővázas székektől a monumentális betonépületekig – új könyv jelent meg Breuer Marcellről
A Bauhaus egyik legismertebb tervezőjeként indult, később a modern építészet meghatározó alakjává vált Breuer Marcell. A világhírű, magyar származású építész személyes tárgyainak egy része tavaly Budapestre került, most pedig kétnyelvű, gazdagon illusztrált kötet mutatja be a különleges gyűjteményt.
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