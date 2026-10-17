A Rudas fürdő különleges öröksége: négyszázötven éves budapesti hagyomány kapott nemzeti elismerést

Egy eltűnőben lévő fürdőzési forma

A nemek szerint elkülönített fürdőzés korábban több budapesti gyógyfürdőben is megszokott volt, az elmúlt évtizedekben azonban fokozatosan háttérbe szorult. A Rác és a Király fürdő bezárása, valamint a Gellért fürdőben 2013-ban megszüntetett nemek szerinti elkülönítés után a Rudas vált a hagyomány legfontosabb fennmaradt helyszínévé. A Király fürdő története különösen jól érzékelteti, milyen régi és összetett örökségről van szó. Építését 1565-ben Arszlán budai pasa kezdte meg, majd utóda, Szokollu Musztafa fejezte be. A fürdőt a várfalakon belül alakították ki, noha saját termálforrással nem rendelkezett. A vizet a mai Lukács fürdő környékéről vezették oda, hogy ostrom idején is biztosítani lehessen a fürdőzés lehetőségét. A létesítmény jelenleg határozatlan ideig zárva tart, amint azt a Király fürdő hivatalos honlapja is jelzi. A Rudasban ezzel szemben tovább él az elkülönített fürdőzés gyakorlata. A fürdő tájékoztatása szerint a törökfürdő hétköznap nem koedukált: kedden női, szerdán férfinapot tartanak, és a többi hétköznapra is külön látogatási rend vonatkozik. Hétvégén ugyanakkor közös fürdőzésre is lehetőség nyílik.

A kötényes fürdőzés fennmaradása azért is figyelemre méltó, mert a fürdők szerepe az elmúlt évszázadokban jelentősen átalakult. A történelmi tisztálkodási és közösségi helyszínekből fokozatosan gyógyászati, turisztikai és szabadidős létesítmények lettek. A Rudasban azonban a modern szolgáltatások mellett továbbra is jelen van egy olyan szokás, amely a fürdő történeti identitásához kapcsolódik.

Budapest termálvízkincse a XX. század első felére a főváros nemzetközi megítélésének is meghatározó részévé vált. A város 1934-ben kapta meg a fürdőváros címet, amely a gyógyvizekre épülő idegenforgalom fejlődésében is fontos állomást jelentett. A fürdők azonban jóval korábban is a budapesti társasági élet sajátos helyszínei voltak. A fürdőkultúra történetéről korábban lapunk is beszámolt. A Fáradt gőz című írásunk például már akkor foglalkozott a Rudas kötényes fürdőzésének jövőjével, amikor a fürdőruha használatára vonatkozó szabályok megváltoztatása tiltakozást váltott ki a törzsvendégek egy részéből. Cikkünkből kiderül, a rendszeresen visszatérő fürdőzők számára a Rudas a mindennapi közösségi élet része, ahol a pihenés és a beszélgetés legalább olyan fontos, mint maga a fürdőzés.