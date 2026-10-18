Ahol még a buborékfólia is műalkotás – az Art Market Budapesten jártunk

A márványból faragott csomag mellett más művek is megszólítanak. Sallai Dániel Csíra című szobra üledékes mészkőből készült. A felnagyított, törékenynek látszó csíra és a súlyos, ősi anyag találkozásában egyszerre jelenik meg a kezdet és az idő múlása. A művekhez fűzött történetekből pedig az is kiderül, milyen sokféle személyes és társadalmi kérdés foglalkoztatja az alkotókat.

Szurcsik József szerint a képzőművészet ereje, hogy nyelvi határokon át is képes megszólítani az embereket. A vásáron ezért nemcsak tárgyakat érdemes nézni, hanem a mögöttük álló gondolatokat is keresni. Ahogy fogalmaz: „Ami kimondható, azt mondjuk ki, ami bemutatható, azt mutassuk be.”

A galériás, aki a tűzre szánt képeket is megmentette

Myers Mendy rabbi, aki Szentendrén mutatja az általa gyűjtött képeket a Cháj Galériában, azt mondja, számára a galériás egyik legfontosabb feladata az új, eredeti alkotók megtalálása. Egy alkalommal valaki egy vidéken élő testvéréről mesélt neki, aki festett, de nem állított ki, és nem is árulta a munkáit. Mendy útnak indult, és egy Budapesttől mintegy 250 kilométerre fekvő, néhány száz lakosú településen találkozott az alkotóval. A házban olyan képeket látott, amelyek rögtön felkeltették az érdeklődését. A legnagyobb meglepetés azonban az ajtó mellett várta. Néhány festményt a művész azért tett félre, mert nem volt elégedett velük, tüzelőnek szánta őket. A galériás több képet megmentett, és néhányat azóta is az otthonában őriz. A rabbi története elgondolkodtat, mennyire különbözően ítélhetik meg ugyanazt a művet az alkotó, a galériás és a közönség. Myers Mendy számára éppen ezért fontos, hogy a vásárokon ne csupán a már ismert nevekkel lehessen találkozni. Az emberek új művészeket fedezhetnek fel, később felkereshetik őket, és akár hosszabb kapcsolat is kialakulhat az alkotó és a gyűjtő között. A vásárlás persze továbbra is része a történetnek. Mendy szerint azonban nem kizárólag a sokmilliós művekben érdemes gondolkodni: a műgyűjtéshez különböző belépési lehetőségek vezetnek, és a vásáron az alkalmi érdeklődő is találhat számára elérhető alkotást. A galériás nagyon hálás volt, hogy részt vehet egy ilyen nagyhírű és professzionális rendezvényen, külön köszönetet mondott a szervezőknek.